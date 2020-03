Junts tampoco acudirá este miércoles al Pleno del Congreso que debatirá la prórroga del Estado de alarma

Los ocho diputados de Junts tampoco acudirán este miércoles al Pleno del Congreso que debatirá cinco decretos leyes y la prórroga del Estado de alarma pero sí han solicitado votar telemáticamente en esa sesión, a la que se prevé la asistencia sólo de unos 40 parlamentarios.

El pasado miércoles, el partido que capitanea Carles Puigdemont no asistió al Pleno monográfico sobre el coronavirus en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio cuenta de sus primeras medidas para luchar contra esta pandemia.

Entonces, como ahora, Junts justificó su ausencia en que resulta "contradictorio" que sus señorías tengan que acudir presencialmente a la sesión y no poder celebrarla de forma telemática con el fin de evitar el riesgo de contagio. No obstante, el Reglamento del Congreso no contempla esa posibilidad.

Así las cosas, desde Junts han decidido no asistir de nuevo al Pleno de este miércoles, por lo que no podrán intervenir en el mismo, pero sí se podrán votar las propuestas que los grupos parlamentarios pueden presentar para delimitar el alcance la ampliación el Estado de alarma en la que los de Laura Borràs ya están trabajando, según confirmaron a Europa Press fuentes de esta formación.

ERC SE INCLINA POR LA ABSTENCIÓN

No obstante, no es descartable que entre sus medidas para tratar de frenar el avance del coronavirus esté la solicitud del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de confinar a Cataluña, una petición que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha atendido hasta la fecha.

Esquerra Republicana (ERC), su socio de gobierno en Cataluña, ya ha advertido este lunes que se abstendrá en caso de que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos no decretar un confinamiento "generalizado", si bien Junts aún no ha desvelado el sentido de su voto.