Junts sostiene que un referéndum “no es dividir”, sino que busca el consenso

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha defendido este viernes la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña porque no es dividir, sino que votar es consenso y encontrar una salida al conflicto político que se arrastra desde hace unos años.

Nogueras ha defendido esta postura en su intervención en la última jornada del debate de la investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra el que Junts ha vuelto a votar en contra por no hacer ninguna aportación que ayude a resolver el problema en Cataluña.

El discurso de Nogueras ha tenido lugar después de que el Parlament catalán haya aprobado una iniciativa de Junts y ERC en la que exigen al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, fijar las condiciones de un referéndum como requisito para apoyar su investidura.

Votar no es dividir. En Cataluña, votar es consenso. Desde Junts, no hemos aguantado la posición durante tanto tiempo para acabar haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora, que es evidente que no ha dado resultados positivos. Ahora a Cataluña le toca ser Cataluña, ha advertido la portavoz de Junts.

Los siete diputados de la formación que lidera Carles Puigdemont desde Bruselas son decisivos para que la eventual investidura de Sánchez salga adelante y para lo que también exigen aprobar la amnistía a los condenados del procés, una medida de gracia a la que Nogueras no ha hecho mencionado en su intervención de hoy.

La diputada independentista ha echado en cara a Núñez Feijóo la falta de propuestas del PP para solucionar el conflicto político en Cataluña.

Ninguna aportación, ninguna autocrítica, ha remarcado Nogueras, quien ha resumido en tres las propuestas del PP: Echa una firma contra Cataluña, Puigdemont a prisión y antes alemana que catalana. EFE

cpg/bal

(Foto) (Vídeo)