Junts no se siente "presionado" tras el preacuerdo ERC-CUP del que desconocen sus detalles

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha avisado este lunes de que no se sienten "en absoluto presionados" tras el preacuerdo alcanzado entre ERC y CUP para investir al candidato republicano, Pere Aragonès, como presidente de la Generalitat, del que asegura desconocer los detalles.

"Es un preacuerdo, no un acuerdo. No podría dar más detalles porque es un preacuerdo, del que no conocemos los detalles, más allá de lo que se explicó en una nota de prensa breve por parte de ERC y la CUP. No sabemos nada más allá de lo que dice esta nota", ha recalcado en rueda de prensa telemática.

Según Artadi, desconocen si el preacuerdo entre los republicanos y los anticapitalistas es un acuerdo de legislatura o para una investidura "y a ver qué pasa".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)