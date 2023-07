Junts será decisiva y advierte: "No haremos presidente a Sánchez a cambio de nada"

La cabeza de lista de JxCat al Congreso, Míriam Nogueras, ha avisado este domingo, tras obtener siete escaños decisivos, de que su partido no hará presidente del Gobierno a Pedro Sánchez "a cambio de nada" y ha asegurado que su prioridad "es Cataluña" y no "la gobernabilidad del Estado".

Los siete escaños de JxCat serán decisivos a la hora de decidir Gobierno: la mayoría progresista que hizo presidente a Pedro Sánchez la pasada investidura sumaría 172 escaños, cuatro menos de los necesarios para conseguir la mayoría absoluta.

Nogueras ha comparecido en la sede electoral de JxCat rodeada de la plana mayor del partido y flanqueada por su presidenta, Laura Borràs, y su secretario general, Jordi Turull, en una rueda de prensa en la que ha aventurado que se abre "una nueva etapa" en la que habrá que recuperar la "unidad" independentista.

"No nos moveremos ni un milímetro porque nosotros sí tenemos memoria. Sánchez tiene muchos deberes pendientes con Cataluña. Un abrazo gigante a Xavier Trias porque Pedro Sánchez le quitó la alcaldía pactando con la derecha", ha señalado Nogueras.

JxCat ha obtenido un total de siete escaños, tres por Barcelona, dos por Girona, uno por Tarragona y otro por Lleida, en las primeras elecciones en las que se presentaba por separado del PDeCAT, que retuvo los derechos electorales.

En votos, Junts ha logrado un total de 392.024, unos 138.000 menos que en las últimas elecciones, aunque es una pérdida menor que la sufrida por ERC, que se ha dejado más de 400.000 votos.

La candidata de Junts ha dicho ser consciente "de la fuerza" que tiene el partido en el Congreso: "No fallaremos, me reitero en la propuesta que le hicimos a los compañeros de ERC", ha dicho, aunque sin concretar cuál.

Durante la campaña electoral, Nogueras planteó a ERC no hacer presidente a Sánchez si no transfería a Cataluña las competencias para hacer un referéndum acordado, una idea que los republicanos no compartieron al situar otras condiciones para la investidura, que pasan por acabar por el déficit fiscal, lograr el traspaso de Rodalies y continuar la negociación con Cataluña.

Para Junts, según dijo en campaña Nogueras, las propuestas de ERC eran "pantalla pasada", aunque hoy la candidata ha insistido en que es momento de recuperar la "unidad".

En la rueda de prensa, Nogueras también ha mandado un abrazo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a quien se ha referido como "presidente legítimo de Cataluña": "Por él y por todos los exiliados, seguimos".

"NOSOTROS SÍ QUE HEMOS ENTENDIDO EL RESULTADO"

La jefa de filas de Junts en el Congreso también ha lanzado un dardo a ERC, con quien ha empatado en escaños en estas elecciones, y ha afirmado que JxCat "sí que ha entendido" el resultado del 23J.

Y es que minutos antes de la comparecencia de Nogueras, el candidato de ERC, Gabriel Rufián, se congratuló de que los republicanos hayan "vuelto a ganar dentro del bloque independentista", a pesar de perder seis escaños y empatar con Junts.

"El nuestro es un pueblo que aprovecha las oportunidades y esta es una oportunidad. Se abre una nueva etapa para el cambio y recuperar la unidad. Las cosas se tienen que empezar a hacer de manera diferente. Hemos mantenido la posición", ha añadido Nogueras.