Junts presiona in extremis al PSOE y le insta a combatir a los "jueces prevaricadores"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha instado al PSOE a apoyar sus enmiendas a la proposición de ley de amnistía o "combatir a los jueces prevaricadores que sincronizan la agendas judiciales con las políticas".

"Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que acordamos", ha recordado Nogueras a los socialistas desde la tribuna, al defender las enmiendas a la ley de amnistía en el pleno extraordinario que se celebra en la Cámara Baja.

La portavoz, que no ha desvelado el sentido final del voto de Junts en este debate, ha advertido de que su grupo mantiene sus enmiendas "con todos los riesgos", ya que "no puede participar en dejar a todo el independentismo catalán expuesto a las arbitrariedades de la cúpula judicial española".

A su juicio, la ley es un buen punto de partida, pero tiene "agujeros" por los que la justicia puede dejar la amnistía "en papel mojado".

Nogueras, que ha citado en concreto al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga el caso Tsunami, y al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el 'caso Volhov', ha asegurado que Junts asume "toda la responsabilidad" ante lo que diga la justicia europea.

"Allí no hay Marchenas, no somos terroristas, no tengan miedo a amnistiar delitos que no se han cometido", ha recalcado Nogueras, quien ha reclamado una amnistía "integral", que no deje a nadie fuera.