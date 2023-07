Junts pide concentrar el voto independentista para evitar una Cataluña "española" el 23J

La candidata de JxCat al Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha hecho un llamamiento a concentrar el voto independentista el 23J para evitar que Cataluña sea "una provincia española" tras las elecciones generales del domingo.

Junts per Catalunya ha cerrado la campaña del 23J este viernes en los Jardinets de Gràcia de Barcelona, el mismo escenario que eligió Xavier Trias para culminar la campaña de las últimas elecciones municipales, en las que fue el más votado.

"Si somos capaces de concentrar el voto en esta lista, la política desacomplejada, la del país y las personas en el centro de todo, la fuerte, se impondrá, y se acabará la vía agachada que llevamos tantos años aguantando", ha asegurado Nogueras.

Por ello, Nogueras ha apostado por "lanzar un mensaje muy claro" el domingo: "En Cataluña, Cataluña. Ni PSOE ni PP, ni España de derechas ni España de izquierdas. Ni Sánchez ni Feijóo, sino Cataluña y el president Puigdemont".

Y también ha pedido el voto "por el progreso y el bienestar" de los que vendrán: "No tenemos ningún derecho a dejarles un país pequeño, sumiso y español".

Al escenario han subido los cuatro candidatos provinciales de JxCat, además de Trias y la presidenta de JxCat, Laura Borràs, mientras que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha intervenido de manera telemática.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha hecho una apelación a concentrar el voto en su formación como auténtica opción de "voto útil para Cataluña", en un mensaje directo al PSC, de quien ha dicho que jamás podrá ser útil si "no defiende la lengua": "No hay ningún motivo para no ir a votar".

"Nosotros no pactaremos nada en Madrid a cambio de dejarlo estar", ha espetado Turull, que ha equiparado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Mariano Rajoy, Albert Rivera y Soraya Sáenz de Santamaría.

PUIGDEMONT PIDE EVITAR "UN BIPARTIDISMO ESPAÑOLISTA" EN CATALUÑA

En una línea similar a la expresada por Nogueras, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha apelado a la movilización para evitar "un bipartidismo españolista" en Cataluña tras las elecciones, formado por el PSOE y el PP.

Y también ha pedido no fiarse de quienes piden el voto "para frenar a la derecha" así como para quienes prometen "condicionar" a Sánchez para recibir, en lugar de "migajas", "un poco más", en alusión a ERC, aunque sin mencionar directamente a la formación republicana.