Junts per Ripoll (Girona) negociará incluir puntos de su programa para no dar "un voto gratuito"

Califica a Aliança Catalana de "xenófoba y ultranacionalista catalana"

La alcaldesa en funciones de Ripoll (Girona) y candidata de Junts, Manoli Vega, ha explicado que la formación negociará con ERC, PSC y la CUP para introducir puntos de su programa electoral y no dar "un voto gratuito" a la alternativa que los tres partidos han configurado para evitar un gobierno de Aliança Catalana.

En una entrevista en RAC 1 de este miércoles recogida por Europa Press, ha abogado por impulsar un acuerdo programático que ha insistido en liderar tras haber quedado segunda en las municipales.

Ha advertido de que el programa de su partido y el de la CUP "no tienen nada que ver" y ha acusado a los anticapitalistas de estar crispando la situación con sus declaraciones y tuits, en sus palabras.

"La CUP al principio del mandato llevó un papel al resto de grupos para hacer un cordón sanitario, equivocadamente, porque en aquel momento la hicimos víctima", ha añadido, y ha avisado que con la situación actual se la está erigiendo a Aliança Catalana como mártir.

Ha considerado "muy osado" que ERC, PSC y la CUP urgieran a Junts a posicionarse respecto al pacto en una rueda de prensa y lo ha calificado de --textualmente-- un menosprecio a su formación.

PIDE UNA "REFLEXIÓN" QUE TRASCIENDA RIPOLL

Ha calificado a Aliança Catalana de "xenófoba, ultranacionalista catalana" y ha dicho que su discurso es aquél que todos hemos hecho alguna vez en una mesa con un café y una copa.

"La mitad de lo que dice no es verdad y de la otra mitad no puede hacer nada porque no tiene competencias", ha criticado.

Ante esta situación, ha considerado que "Ripoll no ha pedido un cambio, ha pedido una reflexión", que a su juicio debe trascender el municipio.