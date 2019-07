Junts per la República se transforma en el partido Acció per la República

DEBATE CATALUÑA

Junts per la República, entidad impulsada por diputados independientes de JxCat, se transformará en un nuevo partido político, denominado Acció per la República, que defiende un "frente amplio republicano y patriótico" y propugna una "política de ruptura".,Así se plantea en la declaración política de la nueva formación, a la que ha tenido acceso Efe y en la que se define Acció per la República como una "organización política independentista, republicana, ecologista y fe