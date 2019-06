Junts per la República reclama un no a la investidura de Pedro Sánchez

SÁNCHEZ INVESTIDURA

Junts per la República (JxRep), organización que agrupa a independientes de Junts per Catalunya (JxCat), ha reclamado este jueves votar no a la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez.,Justo el día en que los presos de JxCat y diputados suspendidos Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull han expresado por carta su apuesta por la abstención, JxRep ha fijado su posición en el no.,La organización, liderada por Ferran Mascarell y Agustí Colomines, cree que fue "compl