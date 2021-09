Junts llevará al Congreso la propuesta que el PSOE ha aceptado en el Senado para el uso de lenguas cooficiales

Junts piensa llevar al Congreso de los Diputados la iniciativa que el PSOE ya ha aceptado en el Senado para generalizar el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara, según ha avanzado la portavoz de la formación independentista, Miriam Nogueras.

En el Senado, el uso de las lenguas cooficiales está permitido para los debates de mociones en el pleno, y la propuesta de Junts es universalizar su uso en la Cámara, lo que supondría un coste de 950.000 euros en gasto de intérpretes, según calcula su portavoz en la Cámara Alta, Josep Lluís Cleries.

La reforma fue admitida a trámite este martes con el apoyo del PSOE y con 258 votos a favor, y ahora pasará a ser debatida y votada en la Comisión correspondiente que, en caso de que también sea aprobada, finalmente el Pleno de la Cámara Alta volverá a votarla y, de aprobarse, supondría una modificación del Reglamento para la incorporación total de las lenguas oficiales.

Este miércoles Nogueras ha comentado que trasladarán una propuesta similar al Congreso, donde el uso de las lenguas cooficiales no está permitido salvo para expresiones y citas puntuales, ya que no es una Cámara territorial y la única lengua común es el castellano. "Es muy frustrante estar en el Congreso y no poder hablar en la lengua catalana", ha dicho la portavoz de Junts en rueda de prensa.