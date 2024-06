Junts dice que Puigdemont no prometió que abandonaría la política si no era 'president': Dijo que no ocuparía otro cargo

Confirma que las negociaciones para presidir la Generalitat están en pausa hasta pasadas las europeas

El candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, ha asegurado que el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, no se refería a que abandonaría la política cuando dijo que no aspiraba a "ningún otro cargo" distinto al de 'president'. Además, ha confirmado que las negociaciones para presidir la Generalitat están en pausa hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio.

"Puigdemont simplemente explicaba que si no puede ser presidente de la Generalitat no tiene sentido que ocupe otro cargo institucional, por ejemplo, jefe de la oposición en el Parlament, lo que no quiere decir que abandone la política", ha expresado Comín en una entrevista a TVE, recogida por Europa Press, preguntado sobre si Puigdemont abandonaría finalmente el cargo si no era investido 'president'.

El cabeza de lista de Junts ha explicado que Puigdemont se ha "consolidado" como líder del independentismo y que por ello "no tendría ningún sentido" que abandone el liderazgo que, según ha sostenido, fue "ratificado" por los ciudadanos en las urnas de las últimas elecciones catalanas.

En su opinión, los resultados del pasado 12 de mayo demostraron que el resto de partidos independentistas "tienen un debate interno" y que están "redefiniendo sus liderazgos", mientras que el de Puigdemont está consolidado y que por ello Junts consiguió un resultado electoral "tan bueno".

NEGOCIACIONES PARALIZADAS HASTA LAS ELECCIONES

El candidato de Junts ha confirmado por otra parte que las negociaciones para presidir la Generalitat están en pausa hasta pasadas las europeas, de ahí "el silencio" informativo respecto a cómo se están desarrollando los pactos en Cataluña.

"Las negociaciones están interferidas por la campaña electoral de las europeas, y lógicamente los pactos no se cerrarán hasta después de la noche electoral" ha anticipado Comín afirmando que lo "lógico y coherente" sería que el PSC facilitarse la investidura del presidente Puigdemont.

El cabeza de lista de Junts ha proseguido diciendo que esa sería una situación "interesante" para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que "permitiría" que las negociaciones para la investidura "prosperen" y en consecuencia se garantice la "estabilidad de la legislatura". Con todo, se ha mostrado "convencido" de que conseguirán la restitución de Puigdemont como presidente de la Generalitat.