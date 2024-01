Junts dice que no ha acabado el "todo a cien de excesos judiciales" contra el independentismo y exige a PSOE que cumpla

Aseguran que el PSOE que "tienen mala fama con Cataluña" porque "le cuesta pagar", pero le aconseja "perder el miedo" a PP y Vox

El portavoz de Junts en la comisión de Política Territorial, Eduard Pujol Bonell, considera que, desde el proceso independentista, "España entró en shock" y se inició una "barra libre" y un "auténtico todo a cien de excesos judiciales y de trampas policiales" que, a su juicio, "no ha acabado", y ha instado al PSOE cumplir los acuerdos alcanzados para la investidura de Pedro Sánchez, porque de eso dependerá la duración de la legislatura.

En la comparecencia del ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, el diputado de Junts ha reprochado al PSOE su "mala fama con Cataluña" porque "le cuesta pagar" lo que pacta, y ha aconsejado a los socialistas no tener miedo a las acusaciones de PP y Vox, a los que ve en una "pataleta infantil".

"España sólo quiere el diálogo con Cataluña cuando la gobernabilidad no les cuadra, así que su incapacidad para empatizar llevó a Cataluña a decir ya basta y a apostar por la independencia, para decidir qué queremos ser. Y entonces, vaya, España entró en shock y se abrió un periodo de barra libre que no ha acabado, un festival de represión, un auténtico todo a cien de excesos judiciales y de demasiadas trampas policiales", ha reprochado Pujol.

NO CUMPLIR TIENE "RIESGOS"

Ante esta situación el diputado catalán ha advertido al PSOE de que tienen que "cuidar a Cataluña", porque si el Gobierno no respeta ni a Cataluña ni sus competencias, "tiene riesgos" y por tanto el pacto "solo durará y será bueno" mientras el PSOE cumpla.

Para ello, les ha aconsejado que "pierdan el miedo de que les acusen de las mil plagas de Egipto por haber pactado con Junts", ya que, en palabras de Pujol, "el PP y Vox gritan mucho, pero no pueden pasar de la pataleta infantil". "Cuando les vuelvan a decir que se han cargado el Estado, pueden recordar al PP, que Aznar, el gran cid campeador de la España del Nodo, fue quien expulsó de Cataluña a la Guardia Civil", ha recordado.

Pese a que "la España política no respeta lo que se escapa de una idea centralista y unitaria del Estado" y "los socialistas a menudo no han estado a la altura", Pujol ha pedido al PSOE que "no se asusten" porque el PP "siempre que lo ha necesitado ha pactado".

CHOQUE DE INTERESES

Pujol ha dejado claro que "Cataluña quiere ser Estado" y desde su formación no van a ocultarlo, pero son conscientes de que necesitan las herramientas del Estado y esto choca con el trabajo del Gobierno central. "A usted le toca practicar el gatopardismo de Lampedusa y a nosotros todo el contrario, que las cosas efectivamente cambien", ha comparado.

Además, ha remarcado que el PP se "equivocó" yendo en contra del estatuto de Cataluña, al igual que lo hicieron "pegando a catalanes con una violencia nunca vista" y posteriormente con el 155, donde "los socialistas también estaban metidos". "Con esta excitación no salvarán a España y además perderán a Cataluña", ha avisado.

"Ustedes mismos, no hace mucho, nos acusaban de estar fuera de juego. Pues aquí estamos. Junts per Catalunya está aquí. Aquí para negociar, pactar y cumplir", ha concluido.