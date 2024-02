Junts defiende sus enmiendas a la amnistía pero se abre a transaccionar "cosas nuevas"

Junts ha defendido sus enmiendas a la ley de amnistía, que tiene que volver a tramitarse en la Comisión de Justicia del Congreso, aunque se ha abierto a transaccionar algunas "cosas nuevas" y ha insistido en que sus propuestas son garantía "de una amnistía integral".

En declaraciones en el patio de la Cámara después de terminar la reunión con la Comisión de Venecia que ha recabado información sobre la ley de amnistía, el diputado de Junts Josep Maria Cervera ha subrayado que siguen negociando y que no se plantean que la ley vuelva a salir igual a la que tumbaron en el Congreso la semana pasada.

Ha insistido en que aún queda margen para llegar a un acuerdo y para negociar sus enmiendas.

Por otro lado, no se plantean discutir sobre una eventual reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que planteó Pedro Sánchez aunque ya no parece que tenga recorrido. Es otro proceso y no están en ello, ha dicho.

Fuentes de ERC ven complicado que pueda haber más cesiones en la ley por la parte socialista, pero también han señalado que "algo habrá que hacer".