Junts defiende su no a Sánchez: "Nuestros compañeros son presos políticos y usted preso de su prepotencia"

La portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha defendido su 'no' a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y le ha pedido que recapacite y "se mueva" para no frenar las aspiraciones independentistas. "Nuestros compañeros son presos políticos pero usted es un político preso por su prepotencia", ha sostenido.

"Nuestro no es un no que con su actitud ha convertido en un no inevitable", ha comentado Borràs desde la tribuna del Congreso en el debate previo a la segunda votación de investidura del candidato del PSOE. No obstante, ha dejado abierta la puerta a un "encuentro" si no rechaza la independencia de Cataluña. "Si es presidente, está condenado a liderar el camino de las soluciones", le ha dicho a Sánchez.

Según Borràs, Junts mantiene "intactas las 155 razones" --en referencia al artículo 155 de la Constitución con el que se intervino Cataluña tras la declaración de independencia-- para rechazar la investidura de Sánchez, añadiendo una más en las últimas horas: "Ha confundido el debate de investidura con un debate de adhesión a su persona".

La portavoz de Junts ha defendido que, al igual que ha dicho Sánchez, ellos no van a renunciar a sus principios. Para ello ha citado a Jordi Turull, uno de los dirigentes del partido en prisión y juzgados en el Tribunal Supremo. "Tiene usted una segunda oportunidad, la que no tuvo Jordi Turull", ha dicho recordando su fallida investidura como presidente de la Generalitat.

Borràs ha sostenido que existe un "problema político" en Cataluña y ha afeado a Sánchez por hablar de "supuesto pueblo catalán". "Mañana los independentistas no habremos desaparecido", ha continuado antes de pedirle que no se "escude" en la futura sentencia del Tribunal Supremo que ha juzgado a los líderes del 'procés'.

"Esperábamos de usted más sentido de Estado, ahora le pedimos más sentido común", ha concluido Borrás, que ha reclamado a Sánchez que "se mueva" porque "está condenado a liderar el camino de las soluciones".