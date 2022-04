Junts decide este sábado la fecha del congreso y si servirá para renovar la dirección

Junts celebra este sábado un Consell Nacional en Alcarràs (Lleida) en el que decidirá la fecha del congreso del partido dentro de "los plazos que fijan lo estatutos" y si servirá para renovar los cargos de la dirección, entre los cuales el del secretario general, Jordi Sànchez.

La ponencia organizativa del partido recoge que cada dos años debe celebrarse un Congreso, convocado por el presidente del partido, y desde hace meses hay dirigentes de Junts y del territorio que presionan para que tenga lugar lo antes posible de las elecciones municipales de 2023.

El congreso fundacional de Junts tuvo lugar entre julio y octubre de 2020, ya que antes de verano se eligió la dirección y posteriormente se hizo el debate sobre la estrategia política y los estatutos de la formación.

Si la fecha del congreso de este año se adecua a lo que recogen los estatutos, el cónclave tendría que celebrarse a partir de julio de este año.

Todas las partes son conscientes de las consecuencias que puede conllevar la celebración del cónclave a falta de un año de las municipales, dado que se prevé que se visibilicen las divisiones internas de la formación y que Sànchez deba lidiar con las posibles aspiraciones de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, entre otros nombres.

Y es que el secretario general del partido sabe que en el congreso se jugará su futuro como secretario general de la formación porque su gestión es cuestionada por sectores críticos que, desde hace tiempo, sopesan plantarle cara y presentar una alternativa, como avanzó Europa Press.

Los críticos le reprochan su "rol predominante" en las negociaciones de investidura con ERC, una gestión personalista, falta de diálogo, y parte de ellos apostaron también por salir del Govern tras el malestar que generaron en el seno de Junts las declaraciones del portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre los contactos del entorno de Puigdemont con representantes rusos.

BORRÀS Y TURULL

A falta de que se fije la fecha del congreso, se contempla la posibilidad de que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, presente batalla para presidir el partido, y podría hacerlo acompañada del exconseller y actual vicepresidente del partido, Jordi Turull, como secretario general, según apuntan diversas fuentes consultadas por Europa Press.

Sin embargo, Turull, que aglutina el sector que procede de la extinta CDC, no se ha pronunciado abiertamente al respecto, y se baraja la opción de que inicialmente pueda dar un paso adelante el diputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas, que lleva semanas sopesando sus posibilidades, señalan otras fuentes.

La presidenta del Parlament, a la que se le puede abrir juicio oral por presunto fraude administrativo cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), cuenta con apoyos incondicionales entre la militancia de Junts, aunque no salió bien parada de su gestión sobre el caso del escaño del exdiputado de la CUP Pau Juvillà.

En todo ello no hay que perder de vista tampoco las posibles aspiraciones y el papel que pueda jugar en un futuro el conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, que las citadas fuentes aseguran que se hará militante de Junts en las próximas semanas, así como la consellera de Acción Exterior y Gobierno Abierto, Victòria Alsina.

Aunque algunos sitúan a Giró como posible candidato de Junts en unas elecciones catalanas, el conseller lo negó: "No me veo y ahora tengo mucho trabajo que intento hacer lo mejor que puedo para servir al país y ayudar a las empresas y a la economía. Ni me lo planteo, de verdad", dijo en TV3.

PUIGDEMONT

Para que Borràs pueda aspirar a la presidencia del partido, Puigdemont previamente deber haber renunciado a encabezar el partido para centrarse en su papel al frente del CxRep, un paso que las citadas fuentes aseguran que medita dar y que otros vinculan a la decisión que tome el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre su inmunidad.

De hecho, está previsto que el TJUE estudie el martes la cuestión prejudicial que elevó el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena para saber los motivos por los que se puede rechazar una euroorden.