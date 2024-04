Junts, Comuns, CUP e Izquierda por España: las coaliciones del 12M

Las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo contarán con cuatro coaliciones que concurrirán a los comicios: Junts, Comuns, la CUP e Izquierda por España, según ha informado este viernes la Junta Electoral Central (JEC)

Después de que el plazo para presentar coalición finalizara el pasado sábado 30 de marzo, la JEC ha dado a conocer las coaliciones constituidas válidas para presentarse a las elecciones del 12M.

Junts+ es la denominación oficial de la coalición que encabezará el expresidente Carles Puigdemont, y que está integrada por Junts per Catalunya y Demòcrates de Catalunya, la escisión independentista de la extinta Unió Democràtica.

La candidatura, bautizada como Junts+ Puigdemont per Catalunya, también reúne a otras formaciones independentistas, como Estat Català, Alternativa Verda, Reagrupament, Moviment d'Esquerres de Catalunya (MÉSCat), Joventut Republicana de Lleida y Acció per la República, aunque no constan en la coalición.

El espacio de los comunes competirá con la marca Comuns Sumar, una coalición formada por Catalunya en Comú, Barcelona en Comú y el Movimiento Sumar de la vicepresidenta Yolanda Díaz, mientras que Podemos ha quedado fuera y finalmente ha renunciado a presentarse a las elecciones.

La CUP concurrirá a las elecciones en coalición con la formación Capgirem y bajo el nombre Candidatura d'Unitat Popular-Defensem la Terra (CUP-DT).

Por otro lado, la coalición Izquierda por España (IZQP-UNIDOS-DEf) integra a los partidos Izquierda en Positivo, Unidos por la Solidaridad Internacional y Democracia Efectiva.