Junts se burla de que ERC se jacte de que Sánchez no hable de estado de alarma hasta enero: "No bajemos tanto el listón"

La portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, se ha burlado este jueves de que ERC se haya jactado de haber conseguido que el presidente Pedro Sánchez tenga que comparecer cada dos meses para dar cuenta del estado de alarma, lo que supondrá que no tiene obligación de rendir cuentas hasta el 9 de enero. "No bajemos tanto el listón, por favor", ha comentado.

Borràs se refería así, durante su segunda intervención en el Pleno del Congreso, al discurso del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cuya formación ha pactado con el PSOE esas comparecencias bimensuales de Sánchez, en las que, además, no habrá votaciones.

"Tampoco vayamos a emocionarnos", ha avisado, antes de apuntar que "conseguir que el Gobierno comparezca no es conseguir nada porque es su obligación". "No bajemos tanto el listón, si quieren facilitar faciliten, pero no nos hagan comulgar con ruedas de molino", ha abundado Borràs dirigiéndose a sus socios en el Gobierno catalán.

PDeCAT: ¿DÓNDE QUEDA LA BILATERALIDAD?

También se ha referido a la enmienda pactada entre el PSOE y ERC, que será aprobada por el Pleno, el diputado del PDeCAT Ferrán Bel, cuya formación sí apoyará la prórroga de seis meses propuesta por el Gobierno. El PDeCAT comparte grupo con Junts, pero en este caso no votarán lo mismo porque los de Borràs y Carles Puigdemont han decidido abstenerse.

En declaraciones en el Congreso, Bel ha asegurado que tiene la impresión de que el Gobierno ha "metido un gol" a ERC porque en su acuerdo se supedita la posible revocación del estado de alarma el 9 de marzo a que así lo solicite la Conferencia de Presidentes, previo acuerdo favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El PDeCAT no ha apoyado la enmienda de ERC porque cree que no se ajusta a la reivindicación de "bilateralidad" que siempre hace el Ejecutivo catalán. "No sabemos si ahora ERC somete la hipotética continuidad o no de la alarma a la Conferencia de Presidentes porque ostenta la Presidencia de la Generalitat", ha deslizado, en referencia a las funciones que ahora desempeña Pere Aragonès.

"En el ánimo de que intentar colgarse medallas de 'yo he conseguido algo' les habrán colado este gol", ha insistido, convencido además de que, por desgracia, antes del 9 de marzo el Congreso se tendrá que pronunciar sobre un estado de alarma aún más restrictivo.