Junts y Bildu dicen que la amnistía favorecerá a los jueces del 'lawfare' al no ser escrutados por instancias europeas

Rufián avisa a Feijóo de que "la hipérbole cansa y hace daño a cualquier país".

Junts y Bildu han coincidido este martes en el Congreso en destacar que algunos de los principales beneficiados por la Ley de Amnistía serán los miembros de la judicatura que han incurrido en 'lawfare' porque, al ser amnistiadas personas a la que acusaron o condenaron, ellos se librarán de que tribunales europeos escruten sus decisiones.

Así lo han puesto de manifiesto durante el debate de toma en consideración de la proposición de Ley de Amnistía, una iniciativa que ha contado con el apoyo de Sumar, Podemos y las formaciones nacionalistas e independentistas que apoyan al Gobierno. Todas se han mostrado convencidas de que servirá para superar la confrontación y devolver el conflicto a la política y han dedicado críticas al PP por su oposición a la medida.

JUNTS, "NO VA DE PERDÓN NI CONVIVENCIA, SINO DE JUSTICIA"

En representación de Junts, Josep María Cervera ha destacado que la Ley de Amnistía es el "reconocimiento del error de haber judicializado un conflicto político", ha subrayado que "no va de perdón ni de convivencia" sino "de hacer la justicia que no han hecho los jueces que abusaron del Derecho Penal". "No significa que nuestro olvide, perdone ni renuncie a la independencia de Cataluña", ha aseverado.

Tras avisar al PP de que el Derecho Europeo avala la figura de la amnistía, Cervera ha apuntado que algunos de los "más beneficiados" por esta ley serán quienes "han politizado la justicia" usando "indiscriminadamente técnicas de 'lawfare' o el concepto de terrorismo" porque se librarán de someterse al "escrutinio de los tribunales europeos".

En este última idea ha incidido también el diputado de Bildu Jon Iñarritu, quien ha definido esta medida como "necesaria, justa y muy audaz" y se ha mostrado convencido de que servirá para "desembarrar" el conflicto catalán y ayudará a resolver "el encaje o desencaje" de Cataluña en el Estado español. "Acaba con una injusticia, abre el camino al diálogo y la negociación y con ella la democratización del Estado será más reconocida", ha dicho.

PREPARADOS PARA GANAR Y PARA PERDER

Ante las críticas del PP, el diputado de la coalición abertzale ha recordado que en los últimos 25 años han sido indultadas "10.600 personas" entre ellas condenados por corrupción, tortura, terrorismo de Estado o el golpe del 23F.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha explicado que "la amnistía es una solución política que salda una deuda con Cataluña" y ha remarcado que en su comunidad están "preparados para ganar o para perder un referéndum". "¿Y ustedes?", ha preguntado a la Cámara, añadiendo que hace cuatro años era "impensable" estar hablando de amnistía y que habrá que ver qué pasa dentro de otros cuatro.

Por lo demás, Rufián ha dedicado el grueso de su intervención a criticar al PP por vincular amnistía con corrupción y fraude electoral cuando va a ser aprobada por el Congreso. En ese contexto, ha avisado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de que "la hipérbole cansa y hace daño a cualquier país".

ENCAJE "ABSTRACTO" EN LA CONSTITUCIÓN

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El diputado del PNV Mikel Legarda ha defendido la amnistía como una "institución jurídica con encaje abstracto en la Constitución" puesto que, ha recordado, el artículo 62 sólo incluye una prohibición de las medidas de gracia, la relativa al "indulto general" y ha hecho hincapié en que esta figura ha sido avalada por el propio Tribunal Constitucional.

Además, ha negado que la proposición de ley vulnere otros principios como la igualdad, el Estado de Derecho o la separación de poderes y ha señalado que, si bien se puede rechazar con argumentos políticos, su formación la respalda por considerar que ayudará a la convivencia.

Del lado de Sumar la portavoz adjunta y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, ha defendido la amnistía como una oportunidad para "cerrar heridas" y dejar definitivamente la "época de las porras, la prisión y las declaraciones unilaterales" de independencia.

Tras subrayar que esta medida "no es perdón ni olvido político" ha lanzado a la derecha que no va a "romper España" y ha celebrado que con el tiempo la mayoría parlamentaria en el Congreso haya modulado su posición sobre la amnistía, distinguiendo que algunos lo hacen desde la convicción y otros desde el "oportunismo" y la necesidad política tras las elecciones del 23J.

Podemos, en la que ha sido su primera intervención en Pleno desde el Grupo Mixto, ha admitido que el PP puede discutir la pertinencia de la proposición de ley o su contenido, pero no negar la legitimidad del Congreso para tomar decisiones porque la soberanía popular, ha recordado la diputada Martina Velarde, no está "limitada por sus prejuicios".

AL MENOS, NO MOLESTEN

"Si no creen en la soberanía popular al menos no molesten", les ha espetado Velarde, replicando al PP que España está más lejos de romperse que cuando gobernaba Mariano Rajoy y estalló el conflicto con Cataluña.

Por su parte, el diputado del BNG Néstor Rego también ha defendidola constitucionalidad de la medida y ha criticado que fue un error político aplicar el artículo 155 para suspender la autonomía de Cataluña ante el conflicto generado por el procés, que demostró el carácter centralista del último Gobierno del PP, que renunció a una solución por vías políticas.