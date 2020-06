Junts avisa que un tercer acuerdo con Cs no es "táctica" sino "estrategia" y rechaza "el café para todos" del PSOE

Borràs dice que no darán al Ejecutivo la "coartada" de haber perpetrado "un demoledor atropello del autogobierno de Cataluña"

La portavoz parlamentaria de Junts en el Congreso, Laura Borràs, ha avisado este miércoles de que un tercer acuerdo como el que ha alcanzado el Gobierno con Ciudadanos para asegurarse la última prórroga del estado de alarma derivado del coronavirus ya no es una "táctica" sino una "estrategia" y ha rechazado "el café para todos" suscrito con la formación naranja.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Borrás ha subrayado que su partido no puede abstenerse ante la sexta ampliación del estado de alarma "a cambio de la promesa de devolución de las competencias" y que, por esa razón, se mantiene en el 'no'.

"Como mucho, y porque somos educados, les daremos las gracias por lo que nunca debería habernos arrebatado", ha añadido la diputada catalana, para incidir en que Junts no va a dar al Ejecutivo la "coartada" de haber perpetrado "un demoledor atropello del autogobierno de Cataluña".

¿MEDIDAS IDÉNTICAS PARA TODA ESPAÑA?

Tras lamentar que el Gobierno no haya aceptado desde el estallido de esta emergencia sanitaria ninguna de sus propuestas para gestionar el estado de alarma, Borràs ha censurado que para la fase de desescalada haya pactado con una mano que las comunidades autónomas gestionen la fase 3 y con la otra "que todas las medidas serán idénticas para toda España", en alusión al pacto con Ciudadanos.

En este punto, la portavoz de Junts ha alertado contra la "nueva normalidad" que supone este tercer acuerdo con el partido que capitanea Inés Arrimadas --"ya no es un accidente o una casualidad" ha dicho--, lo cual, a su juicio, no responde a una "táctica" sino ya a una "estrategia".

Además, ha ironizado con que el virus haya "desaprendido lo aprendido" en geografía y vuelva a no entender de territorios ni a distinguir entre la situación sanitaria de una autonomía u otra. "Nada nuevo bajo el sol del PSOE: el mismo café para todos de siempre", ha apuntado.

CUESTIONA LA COHERENCIA DE LOS PACTOS

Borrás ha defendido que esta nueva prórroga del estado de alarma prorroga también ha dicho su estado de "decepción" y ha mostrado su asombro por que desde el Gobierno apunten a que los pactos parlamentarios para el estado de alarma sean "compatibles" entre sí.

"La pregunta quizá no sea si son compatibles, sino más bien si son coherentes, lógicos, leales y decentes, en términos políticos", ha comentado Borràs, antes de cuestionarse "si la tan esgrimida geometría variable que ha tenido episodios de vodevil con engaños a sus socios no es, en definitiva, una geometría lamentable". "De este virus como saldremos es más desengañados de su gestión", ha concluido.

LA CUP ACUSA A LA DERECHA DE "MERCADEAR" CON LOS MUERTOS

De su lado, la diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha comenzado su turno alegrándose por el descenso del impacto de la pandemia, cargando contra la "infamia" y la "miseria moral" por no dudar en "mercadear" con los fallecidos y confirmando una vez más su rechazo a la prórroga del estado de alarma por no haberse adoptado las medidas que España necesitaba y necesita.

Vehí ha defendido que el ingreso mínimo vital aprobado recientemente por el Consejo de Ministros está "muy bien" pero "si los bancos no devuelven el rescate, si no se hay impuesto a las grandes fortunas y si no se puede nacionalizar la Nissan, la crisis la pagarán los de siempre".

También ha preguntado al presidente si se piensa investigar la "corrupción" que afecta, ha dicho, al Rey emérito o si la sociedad española tiene que "aguantar" que su hijo y actual Jefe del Estado pida a los "nobles" que "regale leche", al tiempo que ha cuestionado que sorprenda que al Gobierno se le rebelen las altas instancias de las Fuerzas de Seguridad del Estado "cuando llevan años alimentado su impunidad" o las "puertas giratorias" de algunos de sus dirigentes.

"No se trata de apoyar un Gobierno a cualquier precio sino de arrastrarlo para que gobierne para el pueblo y las clases trabajadores --ha concluido--. Lo contrario es preparar el terreno para que gane la derecha".