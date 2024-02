Junts acusa a la Generalitat de "dar una vuelta de tuerca más" a los agricultores con la burocracia

El diputado de Junts en el Parlament Salvador Vergés ha acusado a la Generalitat de "dar una vuelta de tuerca más" a los agricultores con la burocracia, y ha expresado su apoyo a las protestas del sector de este lunes.

En rueda de prensa, Vergés ha asegurado que la Generalitat no tiene todas las competencias sobre agricultura, pero ha añadido que "eso no quiere decir que no tenga culpa".

Considera que muchas de las normativas que se aplican son de la UE y otras estatales, pero que Catalunya también añade trámites burocráticos: "Cuando llegan aquí, damos una vuelta de tuerca más".

Vergés ha calificado de históricas las movilizaciones de este lunes: "Si no fuese por su pasión por la tierra ya se habrían ido hace mucho tiempo", ha lamentado el diputado de Junts, que también ha criticado que este sector es el que más ha sufrido las restricciones por sequía.

Ha reclamado que el pleno monográfico sobre agricultura que se celebrará del 5 al 7 de marzo sea "un auténtico punto de inflexión" y que se planteen medidas concretas de reconocimiento al sector.

Preguntado por si hace autocrítica de la gestión del Govern durante los años en que Junts formaba parte de él, Vergés ha respondido que esta cartera ha dependido de ERC los últimos 8 años: "La burocracia es un tema que se ha ido enquistando, en estos últimos 8 años no se ha hecho suficiente para revertir este y otros agravios", ha lamentado.

El diputado ha rechazado responder a otras preguntas sobre los Presupuestos de la Generalitat, la sequía y valorar la decisión de la mayoría de la junta de fiscales de la sección penal del Tribunal Supremo (TS) sobre tumbar el informe elaborado por su compañero Álvaro Redondo, que se oponía a que el TS investigara al ex presidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por 'Tsunami Democràtic'.