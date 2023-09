Junta urge a agilizar los tratamientos terciarios en depuradoras para que "la sequía nos coja trabajando"

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha apostado este viernes por hacer que "la sequía nos coja trabajando" en los tratamientos terciarios de las depuradoras y hacer así que Andalucía "sea la comunidad autónoma que más agua regenerada produzca".

Así lo ha manifestado en las II Jornadas Técnicas Agroganaderas de Asaja, donde ha anunciado que las instalaciones de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Roquetas de Mar y El Ejido estarán "antes de final de año" para aportar 12 hectómetros cúbicos a los agricultores.

A estas infraestructuras hidráulicas se sumarán posteriormente las obras relativas a los terciarios de las depuradoras de Adra, Mojácar, Vera, Cuevas del Almanzora, El Toyo y El Bobar --estas dos últimas en Almería capital-- para "dar un sello de calidad a los productos y aportar unos recursos hídricos más accesibles para el regante".

En una nota tras el acto, Crespo ha resaltado la apuesta del sector andaluz por seguir avanzando en modernización y en la eficiencia del riego poniendo en valor que "el agricultor ya está invirtiendo en ello y tenemos que acompañarle desde la Administración".

"Estamos exportando alimentos a 500 millones de europeos y, aunque la sequía ha influido en la bajada de las exportaciones, Almería ha subido un 8,1%", ha comentado la consejera, apuntando que esta provincia "está acostumbrada a pelear contra la sequía desde hace muchos años y, por tanto, nos vamos adaptando a esa situación y a las posibles soluciones".

Además, la consejera ha valorado el respaldo que ofrece la Junta a los agricultores para conectar sus regadíos con las depuradoras, como es el caso de la Comunidad de Regantes Sol y Arena, que se ha beneficiado de una subvención para facilitar la llegada de las aguas regeneradas a su balsa de riego.

Por otro lado, Crespo ha vuelto a insistir en la importancia de "seguir demandando que se dupliquen las aguas desaladas". Ha recordado que la Junta ha conseguido una nueva depuradora para el Levante de Almería, "donde hay ya un grupo de trabajo establecido"; y ha apuntado el compromiso del Estado de iniciar "antes de final de año" las labores necesarias para poner en marcha la segunda infraestructura del Bajo Almanzora, donde la primera "quedó afectada por la riada".

"Este es un objetivo irrenunciable", ha afirmado antes de añadir que "ya se está trabajando también en la redacción del proyecto para duplicar la capacidad de la desaladora de Dalías y también se está avanzando en el proyecto de mejora de eficiencia energética de Carboneras".

NEXT GENERATION

En cuanto a los fondos de Resiliencia de Bruselas, la consejera ha lamentado el "gran error" de la línea de Next Generation dirigida a modernización de invernaderos por la falta de gobernanza de los regiones ya que, con los requisitos actuales, los agricultores de Andalucía "no pueden utilizar los fondos" al no contar en la región con el tipo de invernaderos establecido por Bruselas para recibir las ayudas.

"Los fondos Next Generation deben ir de abajo arriba; hay que consultar a las organizaciones agrarias y administraciones locales y autonómicas para qué se utiliza ese dinero con el fin de conseguir efectividad, rapidez y que se apliquen donde hace falta", ha remarcado.

Asimismo, ha lamentado que estos fondos "no tienen perspectiva hídrica" porque de los 14.000 millones de euros totales, el Ministerio para la Transición Ecológica gestiona más de 12.000 millones de euros mientras que Agricultura cuenta solo con 1.000 millones de euros, y se destinan 566 millones para regadío.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La consejera considera esta cantidad insuficiente para toda España y solicita que, como el propio presidente de la Junta ha pedido, se conceda una "singularidad hídrica a Andalucía dada su situación de sequía pertinaz que dura ya cinco años".

En su intervención, la consejera ha informado también a los asistentes a las jornadas de que la Junta ha solicitado que "entre las administraciones se ofrezca liquidez al agricultor en todas las facetas, como está haciendo el Gobierno andaluz, por ejemplo, con las ayudas de mínimis o las subvenciones que respaldan la instalación de abrevaderos y el transporte de agua".

"Todo eso está en marcha pero también son necesarias las ayudas del Estado y la reserva de crisis, que se había utilizado solo de forma puntual y que ahora hemos pedido que se amplíe", ha recalcado, recordando que este elemento de apoyo europeo se nutre de "dinero de los propios agricultores y debe llegar a ellos en el momento idóneo para dar respuesta a las cuestiones que necesitan".

RECORTE DE LA PAC

Crespo ha valorado el papel que desempeña el eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido, presente en el acto, "llevando la voz de la agricultura de Andalucía a Bruselas, donde se estaban olvidando de este sector económico y donde es muy importante lograr un posicionamiento firme".

La política europea es, precisamente, uno de los condicionantes que la consejera ha destacado en el "camino" de los agricultores de Andalucía, ya que esta comunidad autónoma pierde 500 millones de euros de ayudas en el período de aplicación de la nueva de la Política Agraria Común (PAC).

"Perdemos 100 millones de euros anuales", ha lamentado Crespo, quien ha explicado que estas "importantes pérdidas" se podrían evitar, al menos en parte, "con una fórmula de organización de las regiones diferente, con una flexibilización especial de los ecoesquemas y considerando la producción ecológica como un ecoesquema 'per se'".

En cuanto al papel de la Junta, Crespo ha recordado que "todas las medidas de flexibilización planteadas por el Gobierno andaluz se han puesto en marcha" y ha citado, a modo de ejemplo, las modificaciones realizadas en el ámbito del pastoreo, las cubiertas vegetales o nuevas inclusiones en las ayudas agroambientales. "Vamos a por todas", ha aseverado, al tiempo que ha lamentado que haya "faltado ese plus del Ministerio" que amplíe cuestiones de competencia nacional como "la reducción al cero de las cubiertas vegetales".

En su discurso, la consejera ha resaltado también la apuesta de la Junta por el aseguramiento de los cultivos, que se plasma, por ejemplo, en la modificación de las ayudas dirigidas a respaldar el seguro agrario para que los productores puedan recibir los fondos que le correspondan en el momento de la contratación. Para ello, la Consejería casi ha duplicado el presupuesto destinado a esta línea de 7,5 millones de euros hasta una dotación de 14 millones de euros.

Crespo ha animado a los productores a que "contraten las pólizas dada la complicada situación que estamos viviendo" porque los seguros ofrecen garantías, por ejemplo, ante desastres naturales que pueden afectar gravemente a la economía de las explotaciones. En el caso de la sequía, que actualmente no está cubierta por el seguro agrario, la consejera ha explicado que se estudiará "para el futuro" la ampliación de la cartera de aseguramiento con el fin de "adaptarla a las circunstancias actuales del campo".

Entre otras personas, también ha asistido a la inauguración de las jornadas técnicas la presidenta de Asaja-Almería, Adoración Blanque; el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat; la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín; y el delegado territorial de Agricultura en esta provincia, Antonio Mena.