La Junta trabajará para que toda decisión del consorcio del Palacio de Congresos cumpla la legalidad

La Junta de Andalucía ha indicado este viernes que toda decisión que se adopte en el consorcio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada debe cumplir la legalidad, después de apuntar a que las conclusiones recogidas en los informes jurídicos y técnicos emitidos por el servicio jurídico de este organismo señalan "importantes discrepancias que no ofrecen seguridad jurídica alguna".

El Gobierno andaluz ha hecho estas valoraciones en una nota tras la reunión del consejo rector del consorcio del Palacio de Exposiciones y Congresos celebrada este viernes en el Ayuntamiento de Granada.

Según se extrae de los propios informes, el objeto de las discrepancias reside en la venta del 50 por ciento del accionariado a la Sociedad Anónima que opta a la explotación del Palacio de Congresos y la capacidad económica y técnica de la misma para explotar el edificio de conferencias y eventos, "sin menoscabo de las inversiones que se quieren desarrollar en los próximos meses y que no deberían asociarse al cambio".

El Gobierno andaluz tomará medidas al respecto y pedirá al máximo órgano de decisión de la comunidad autónoma en materia de contratación, la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa, que determine si finalmente se aprueba la venta del accionariado a la Sociedad Anónima, dadas las discrepancias conocidas.

En concreto, la petición de la Junta irá encaminada al pronunciamiento de la comisión sobre si la Sociedad Anónima compradora del 50 por ciento del accionariado tiene la capacidad económica y técnica necesaria para explotar el Palacio de Congresos "con plenas garantías".

No obstante, la Junta de Andalucía entiende, en su 66 por ciento de participación en el consorcio, que el Palacio de Congresos es fuente de dinamización turística, económica y social para la provincia de Granada. Tal es así que el turismo denominado 'MICE' conlleva un impulso fundamental para el sector de la hostelería y el hospedaje "que Granada no debe perder".

"No frenamos el desarrollo del Palacio de Congresos, pero sí exigimos garantías jurídicas y, el informe jurídico-técnico que conocemos, no garantiza las solvencias exigibles conforme al pliego que dictamina la cesión de las acciones y el gobierno de la Junta de Andalucía no puede obviar este punto en el desarrollo óptimo del proceso, por el que debe velar jurídicamente en todo momento".