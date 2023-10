Junta trabaja para restablecer el servicio de limpieza de algunos CADE y Por Andalucía le acusa de "lavarse las manos"

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de la dirección de Andalucía Emprende, está redoblando esfuerzos con el fin de que las tareas de limpieza de algunos de los Centros Andaluces de Emprendimiento de la región vuelvan a prestarse con normalidad y que los profesionales puedan volver al trabajo de forma presencial cuanto antes, "ya que ahora mismo continúan prestando sus servicios de manera telemática".

Así lo ha explicado durante su intervención en el pleno del Parlamento el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, quien ha recordado que existen Centros Andaluces de Emprendimiento cerrados en seis provincias de la comunidad autónoma (Almería, Cádiz, Huelva, Granada, Málaga, y Sevilla) "por los incumplimientos de las empresas adjudicatarias del servicio de limpieza".

Gómez Villamandos ha asegurado que esta situación sobrevenida ha obligado a determinar el cierre temporal de distintos CADE por motivos de seguridad y salubridad y, en el ámbito de las competencias de la Junta de Andalucía, se han tomado medidas sancionadoras, con la imposición de una multa de 13.150 euros, "por el impago de las nóminas de los trabajadores que prestan los servicios de limpieza y por no adquirir el material necesario para realizar el servicio adecuadamente".

Asimismo, el titular de Universidad ha anunciado que el viernes 13 de octubre concluye el plazo para que las empresas interesadas concurran a la nueva licitación de limpieza de las instalaciones de la Fundación publicada en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía, "en la que la subrogación del personal de limpieza está garantizada", ha resaltado.

En su intervención, ha agradecido públicamente también el apoyo y la ayuda de muchos ayuntamientos andaluces, de todo tipo de color político, "que han colaborado para el mantenimiento y la limpieza de los CADE en sus municipios" y ha mostrado su solidaridad con los trabajadores del servicio afectados por esta situación.

Por último, Gómez Villamandos ha destacado que espera que este problema se resuelva lo antes posible "para que tanto los empleados de Andalucía Emprende como los profesionales de la limpieza no tengan que padecer más este tipo de situaciones".

POR ANDALUCÍA AFEA A LA JUNTA QUE "SE LAVE LAS MANOS"

Por su parte, el diputado del grupo parlamentario Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado ha afeado a la Junta de Andalucía que se "lave las manos" ante la situación laboral de las trabajadoras de la limpieza de los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE), ya que según Gómez "llevan sin cobrar desde mayo por una situación de incumplimiento de la empresa".

Al hilo de lo anterior, el parlamentario ha explicado que cuando estas mujeres denunciaron a Andalucía Emprende su situación, esta les respondió que "ellos no tenían nada que ver", es decir, Andalucía Emprende "les dijo que no tenían nada que ver con que estas mujeres no cobrasen, ni con que hubiese un incumplimiento sistemático del convenio colectivo, así como un maltrato sistemático hacia las condiciones de trabajo de las limpiadoras", ha apostillado.

"Ustedes tienen la potestad de hacer seguimiento para que se cumplan las condiciones laborales de las trabajadoras que trabajan, no en cualquier sitio, sino en centros públicos de la Junta de Andalucía. Si de verdad quieren que se solucione el problema, lo que tienen que hacer es responsabilizarse. No les voy a pedir ya ni siquiera que haga público el sector de la limpieza, pero sí que hagan pliegos realizables", ha concluido Gómez.