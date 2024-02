La Junta trabaja en centro sociosanitario de Ronda, que será de "muchos perfiles" y no hospital de crónicos

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha asegurado que la Junta va a seguir trabajando para que en 2024 "sea una realidad" y el antiguo hospital de Ronda (Málaga) pueda estar funcionado como un centro sociosanitario, pero "con muchos perfiles" y "no marcado como un hospital de crónicos, porque no es el objetivo de la consejería"; apuntando que pedirán ayuda a entidades sin ánimo de lucro para poner en marcha esa experiencia piloto.

Así lo ha señalado este miércoles García en respuesta a la parlamentaria de Por Andalucía Inmaculada Nieto, quien le ha preguntado en comisión en relación con la creación de este centro sociosanitario de Ronda.

La consejera ha incidido en que "estamos trabajando para poner en marcha ese hospital con un carácter sociosanitario", pero ha añadido, que "es verdad que hemos pedido la ayuda y vamos a pedir la ayuda de entidades sin ánimo de lucro para poner en marcha esa experiencia piloto que nos puede servir de referencia para Andalucía".

"El hospital sí es verdad que tiene un mantenimiento desde que se dejó de utilizar, pero necesitará reformas, necesitará adaptaciones", ha precisado y ha explicado que "las inversiones que nosotros ahora estamos realizando se centran en hospitales que tenemos que terminar su apertura, otros centros de salud en los que estamos reformando". "Afrontar ese coste ahora en Ronda, la verdad, es que no es posible", ha reconocido.

Por ello, ha continuado, "estamos trabajando con estas entidades para que asuman esa gestión por un periodo de año, para evaluar esa acción y poder después extenderlo al resto de Andalucía".

Al respecto, Nieto ha reprochado que "por estas cosas le decimos siempre que el presupuesto de la Junta en materia de sanidad no se hizo con talento" y le ha insistido en que "no es un coste, es una inversión".

"Sabe de las dificultades añadidas que tiene la Serranía de Ronda para el traslado de pacientes y para la atención", ha dicho y ha recordado que "se generó un consenso muy robusto, del que su partido era totalmente partícipe, de dar este uso de hospital sociosanitario, de que tuviera titularidad pública".

Nieto ha incidido en que "parece razonable que sea el Servicio Andaluz de Salud el que despliegue ese servicio a la ciudadanía en toda Andalucía" y "ese hospital, por estar ubicado donde está y por tener una demanda social tan consolidada en su entorno con respecto a esa demanda, era el idóneo para hacer la experiencia piloto".

Ha criticado, por tanto, que "han mutado ustedes su intención inicial para decepción de las personas que creyeron en su palabra y eso no está bien", ha apostillado Nieto, que ha reprochado que "esa inversión la pueden afrontar, porque afrontan otras tan necesarias como esta".

"Una inversión para generar una atención a los pacientes crónicos no puede considerarse un coste, un lastre, algo que no se puede asumir. Sí se puede asumir y genera un beneficio diferido a la ciudadanía de la Sierra, que también lo merece, que no debiera decidirse si se hace o no en función exclusivamente del coste económico", ha añadido Nieto, que ha lamentado el "cambio de parecer" de la consejera sobre este proyecto.

Nieto, por tanto, ha pedido a la consejera que "rectifique y lo reconsidere, porque ni la Plataforma ni la Serranía de Ronda merece este cambio, ni merecen, al final, tener ahí un hospital privado, cuando lo que querían era justo lo contrario, un fortalecimiento de los servicios que le ofrecía la Atención Sanitaria Pública, en especial para las personas crónicas".

La consejera, por otro lado, también ha recordado que "durante estos últimos cinco años, se hizo una inversión de 2,3 millones de euros y 1,8 millones en equipamiento en esa Área de la Serranía de Ronda".

También ha criticado a Nieto que el Ministerio de Defensa ceda "un antiguo hospital público" a la Fundación Jiménez Díaz y que en Andalucía, en la Sierra de Ronda, no se pueda llegar a un acuerdo con entidades sin ánimo de lucro para poner encima de la mesa un proyecto sociosanitario. Además, ha dicho a Nieto que el centro sociosanitario de Ronda "no va a ser un hospital de enfermos crónicos".