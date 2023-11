Junta señala el "compromiso" con el Conservatorio de Danza, aunque sin plazos al estar en "trámites muy iniciales"

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha señalado el "compromiso" para la puesta en marcha en Jaén del Conservatorio Profesional de Danza, si bien ha evitado plantear plazos al encontrarse este proyecto en "trámites muy iniciales".

Así lo ha indicado este miércoles a preguntas de los periodistas una vez que el Ayuntamiento de la capital ha anunciado que llevará al próximo pleno la propuesta de mutación demanial a favor de la Consejería para su construcción en un inmueble de la calle Molino de la Condesa, en el anejo al CEIP Ruiz Jiménez.

Será la segunda vez que se apruebe esta cesión, ya que en el pasado mandato, en abril de 2021, se llevó a cabo tras ser desafectado del colegio, al que estaba vinculado administrativamente. Sin embargo, el anterior gobierno local (PSOE-CS) decidió dejarla sin efecto el pasado abril, después de que transcurrieran dos años sin que la Junta aceptara esa mutación demanial.

"Es verdad que la pasada legislatura fue muy complicada, tuvimos la pandemia, que ya no nos acordamos, pero aquello ralentizó muchísimas cuestiones. Se le dio mucha prioridad a este (conservatorio superior) de música --cuyas obras ha visitado-- y lo cierto y verdad es que se revirtió aquella parcela", ha dicho Del Pozo, quien ha añadido que es "una deuda pendiente con la ciudad".

La consejera ha explicado que, una vez que la semana próxima el pleno dé luz verde a la cesión, "tiene que producirse toda la tramitación de aceptación por parte de la Junta de Andalucía, de Patrimonio". Además, habrá que revisar el programa de necesidades y el presupuesto que se vieron en su momento "porque han pasado ya algunos años y hay que actualizar todo eso para empezar a funcionar".

"Ahora mismo no podemos, no debemos marcarnos ningún horizonte (para que el Conservatorio de Danza sea una realidad) porque estamos en unos trámites muy iniciales. Es decir, todavía la Junta de Andalucía no tiene ni siquiera la parcela. Por tanto, hay una tramitación administrativa que lleva un tiempo y no es conveniente poner ningún plazo", ha afirmado.

A ello ha sumado la actualización del estudio de necesidades y "hacer el proyecto", de modo que "todavía queda un tiempo", según ha manifestado la consejera, quien ha remarcado el "compromiso importante" tanto por parte de la Junta como del Ayuntamiento para "completar esas infraestructuras de danza y de música" en la capital jiennense.