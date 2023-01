Junta secunda la posición de Moreno sobre Griñán y aboga por la "humanidad"

El consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, ha secundado la posición del presidente, Juanma Moreno, sobre la no entrada en prisión de José Antonio Griñán y ha apostado por "la sensibilidad y humanidad" en estos casos, con el deseo de que se recupere "lo antes posible" del cáncer que padece el expresidente.

Sanz ha dicho a los periodistas que, tras el informe forense que desaconseja la entrada en prisión de Griñán, la prioridad es que el expresidente socialista se cure lo antes posible de esa enfermedad, "con independencia de la gravedad de un caso como el de los ERE", sobre el que los jueces dictaron una condena de seis años para él.

Ha apoyado las palabras de Moreno porque "en una expresión llena de humanidad" opinó que no debía entrar en prisión hasta que no se curara del cáncer que padece, para que una enfermedad tan dura "no conlleve situaciones como las que puede significar un ingreso en prisión".

Sanz ha expresado su respeto a todas las decisiones judiciales, también a la de la Fiscalía, que este jueves ha pedido nuevos informes médicos y que mientras tanto Griñán no entre en la cárcel.

"Respeto a las decisiones, sensibilidad y humanidad en estos casos, y deseo de pronto restablecimiento", ha insistido Sanz.