Junta reprocha a Gobierno que paralice obras hidráulicas por ideología y PSOE señala más gasto publicitario que hídrico

El Gobierno andaluz y el PSOE de Andalucía han vuelto a confrontar este jueves en el Pleno del Parlamento sobre la sequía y las infraestructuras hidráulicas para contrarrestarla con motivo de una interpelación e infraestructuras de agua y recursos hídricos para paliar la sequía en Andalucía.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha acusado a la Administración del Estado de que "no quiere que la presa de Alcolea se finalice por cuestiones ideológicas", para sostener que "están actuando en contra de Andalucía" y recriminar a los socialistas andaluces que "están amparando esa situación y lo saben".

La parlamentaria socialista Ana María Romero ha reprochado al Gobierno andaluz su mayor "gasto en publicidad que en obras hidráulicas", afirmación que ha sustentado en el dato de un gasto en agua de 16 millones frente a otro de 42 millones en publicidad.

Crespo ha replicado a los socialistas que "hay que ser muy desahogados con la Comunicación Social cuando su secretario general (Juan Espadas) ha estado sentado con Tezanos", mientras que ha defendido que la Junta de Andalucía ha tenido que rehacer los planes hidrológicos antes de remitírselos al Gobierno porque les faltaban los informes de los Consejos Locales y ha cuestionado si el Gobierno "va a convocar el Consejo Nacional del Agua para los Planes Hidrológicos o van a esperar a Cataluña".

La consejera de Agricultura ha esgrimido que el 67% del territorio hídrico andaluz es competencia de la Confederación Hidrográfica del Gualdaquivir (CHG), mientras que ha sostenido que el decreto-ley contra la sequía que aprobó el Consejo de Ministros el jueves 11 de mayo "llega tarde", al tiempo que ha sostenido que en la gestión socialista de la Junta de Andalucía "olvidaron la política de agua", momento en que ha asegurado que "tenían a los ingenieros de Caminos en un chalet sin darle las actuaciones".

Crespo ha señalado que en la actualidad se pagan 600.000 euros frente a los 14,7 millones "que pagamos por no hacer las obras de depuración".

"El PSOE no nos va a dar lecciones de agua", ha proclamado la consejera de Agricultura, quien ha esgrimido que el Gobierno socialista derogó el trasvase del Ebro a Almería y ahora ha repetido operación con el trasvase del Tajo-Segura alegando preservar el caudal ecológico.

La socialista Ana María Romero ha afeado a la consejera de Agricultura que alegue motivaciones ideológicas del Gobierno para no ejecutar obras hidráulicas con el argumento de que "se piensa el ladrón que todos son de su condición" y ha considerado sobre su gestión que "no puede ser tan torpe después de cinco años para no ejercer sus competencias".

"Tiene que mirar en su Consejería, deje de movilizar y ejecute", ha sostenido la parlamentaria socialista, quien ha esgrimido como emblema de los problemas con el abastecimiento de agua "los cortes de agua en las sierras de Sevilla, de Jaén y de Córdoba".

Romero ha sostenido que el Gobierno andaluz "va con un año de retraso con la aprobación de los planes hidrológicos" y que "le dejamos el trabajo hecho", mientras que ha recriminado la negativa del PP en el Parlamento andaluz a aprobar un plan de choque contra las fugas de agua en las redes de suministro cuando ahora esa iniciativa figura en el programa marco nacional del PP para las elecciones municipales.

La parlamentaria socialista ha reclamado a la Junta que "apoye a todo los sectores afectados, al agrario, al turístico, al industrial", mientras que ha insistido en que "le toca ya ejecutar, acelerar el ritmo" por cuanto ha esgrimido que "han dejado de ejecutar 900 millones".

"Deje de actuar como espectadora", le ha espetado Romero a Crespo, quien ha argumentado que "no es el momento de la confrontación, de los titulares, es el momento de asumir sus propias competencias", antes de defender que el Gobierno de España está acometiendo "la mayor actuación en infraestructuras hídricas en Andalucía con 1.268 millones de euros en actuaciones en marcha".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El PSOE sí tiene un compromiso con Andalucía: recuperar los años de castigo del PP a Andalucía", ha afirmado la diputada socialista.