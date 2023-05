La Junta reitera que se opondrá "frontalmente" a la "aberración" del derribo de la presa de Valdecaballeros

El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha insistido que el gobierno de la comunidad se opondrá "frontalmente" a la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica de demoler la presa de Valdecaballeros, una medida que considera una "aberración".

Una postura ya avanzada desde hace semanas y que este martes cristalizó en la presentación de un recurso de alzada a dicha resolución, que el portavoz de la Junta se ha mostrado "seguro" de que va a prosperar y, por tanto, se va a paralizar el derribo de esta infraestructura hídrica construida inicialmente para enfriar la central nuclear de Valdecaballeros, que nunca llegó a ponerse en marcha.

González ha insistido una y otra vez en su respuesta ante las preguntas reiteradas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre los motivos por los que la Junta no respondió en 2021 a un requerimiento del Ministerio para la Transición Ecológica para que presentara un informe sobre dicho derribo, teniendo en cuenta que uno de los argumentos esgrimidos por el propio presidente de la Junta para recurrir esta decisión es que se había adoptado sin consultar antes al Gobierno autonómico.

"Lo que ha hecho la Junta de Extremadura es lo que en estos momentos puede hacer dentro de un Estado de Derecho", que es "utilizar todas las armas a su alcance", ha respondido González, y que es presentar un recurso de alzada.

"No empecemos a qué se hizo en aquel año, qué no se hizo, qué se hubiera hecho, qué no se hubiera hecho, porque si empezamos a darle vueltas no vamos a ningún lado", ha dicho el portavoz, quien ha insistido en que "en estos momentos" lo que se puede hacer es presentar un recursos de alzada y es lo que se ha hecho, al tiempo que ha pedido al ministerio que conteste al mismo "cuanto antes".

"Lo vamos a evitar", se ha mostrado convencido González sobre un derribo que "no tiene sentido ninguno", ha señalado, y sobre el cual considera que la Junta tiene "toda la razón del mundo".

Finalmente, ha reiterado las palabras del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, este pasado martes, cuando dijo que no va "consentir", ni a "tolerar" el derribo de la presa.