La Junta rechaza pedir al Gobierno central el traspaso de la gestión del IMV como proponía el PP

El pleno de la Junta General ha rechazado traspasar la gestión del Ingreso Mínimo Vital al Gobierno del Principado tal y como pedía el grupo parlamentario del PP a través de una moción que ha sido debatida en la sesión de este jueves.

La moción presentada defendía "instar al Consejo de Gobierno a que, ante la nefasta gestión del ingreso mínimo vital que está llevando a cabo el Gobierno central, fundamental para las miles de familias más vulnerables de Asturias, solicite al Gobierno de la nación la transferencia a nuestra Comunidad Autónoma, a la mayor brevedad, de la gestión de dicha ayuda, en los mismos términos y condiciones y con el mismo nivel competencial que se ha concedido a las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra, así como los recursos económicos necesarios para llevar a cabo dicha gestión a lo largo del procedimiento de tramitación del ingreso mínimo vital".

La propuesta ha sido defendida por la diputada del PP, Reyes Fernández Hurlé, que ha manifestado que la gestión del IMV ha sido mala y así lo ha reconocido el propio Adrián Barbón, pero ha añadido que entre lo malos que son en el Gobierno regional y lo malos que son en el Gobierno de España en esta cuestión se quedo con el Gobierno del Principado.

Hurlé ha asegurado que "está claro y es evidente que lo que han vendido como escudo social no ha servido". "La pobreza severa se ha aumentado en nuestra región de una forma exponencial. El estado de bienestar no se mantiene con el IMV, se mantiene generando empleo y bajando impuestos a los asturianos", ha dicho la diputada del PP.

Reyes Hurlé ha añadido que las propias ONG dicen que lo del IMV es un despropósito" y ha incidido que si hay una cosa clara es que "cuando los socialistas gobiernan a los ciuidadanos les va peor".

La diputada del PSOE, Ana Isabel González ha lamentado que la intención de la propuesta del PP sea siempre la del desgaste del Gobierno, mezclando datos y cuestiones que no se pueden mezclar. Ha recordado que los asturianos, en tanto en cuanto no reciben el IMV siguen cobrando el Salario Social, una prestación rechazada por el PP.

Para Ciudadanos, según ha indicado Laura Pérez Macho, aunque inicialmente su grupo pensaba apoyar la moción del PP las últimas dedisiones judiciales les inclinan a abstenerse.

Desde Podemos, Rafael Palacios ha sido muy crítico con la gestión del IMV, no osbtante ha rechazado el cuestionamiento que el PP hace de esta prestación y ha considerado "superficial y vacia de contenido" la moción de los 'populares'.

El diputado de IU, Ovidido Zapico ha manifestado que el principal problema de la derecha cuando debaten sobre políticas sociales es que "no son creíbles". "En qué asturianos piensan ustedes, creo que no piensan en todos, ustedes están con los que no quieren subir el SMI y no estan con los que para el IMV es un dique de contencción para la pobreza severa y ashí radica su gran problema", le ha replicado a la diputada del PP.

A juicio de Foro Asturias, en esta cuestón el Gobierno de Pedro Sánchez está colmando la paciencia de los españoles. El diputado Adrián Pumares ha considerado que Asturias tiene experiencia en gestionar este tipo de ayudas.

Desde Vox consideran que el PP cae en la contradicción y son incoherentes al pedir más "Estamos muy alejados de la postura de su partido", ha dicho la diputada de Vox, Sara Álvarez.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE UNA PROPUESTA DE IU

Por otra parte durante el Pleno se ha acordado por todos los partidos, menos Vox, la tramitación por procedimiento de lectura única de una proposición de ley de IU para instar al Congreso a declarar el carácter estratégico de la industria básica hiperconsumidora.