Junta y puertos andaluces piden al Gobierno que reclame a la UE una moratoria en la nueva norma ambiental

La Junta de Andalucía y los puertos de la comunidad autónoma han pedido este miércoles al Gobierno de España que reclame a la Unión Europea una moratoria para "amortiguar" el impacto de la entrada en vigor a partir de 2024 del sistema para controlar y gravar las emisiones de dióxido de carbono del transporte marítimo de la Unión Europea y poder competir "en igualdad de condiciones" con puertos de terceros países.

Así lo han manifestado el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, en un encuentro informativo de Europa Press bajo el título 'La economía andaluza desde sus puertos' celebrado en la Fundación Cajasol de Sevilla.

Para Sanz "no se puede estar en Europa y liderar medidas que lo único que genera son desventajas competitivas" ya que "si el resto de países no europeos no se adaptan en la misma medida que nosotros lo tenemos que hacer" esto hará que se genere esa "desventaja".

Es por eso que, aprovechando la presidencia española de la Unión Europea, ha reclamado desde la Junta de Andalucía esa moratoria para que se estudie "una posición que no genere esas desventajas competitivas". "Todo el mundo quiere avanzar en materia de emisiones de dióxido de carbono pero otra cosa es dejarnos a los puertos andaluces, de manera muy especial, en una desventaja competitiva muy peligrosa", ha aseverado.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, ha manifestado "la necesidad" de pedir esta moratoria para "perfeccionar" la nueva normativa ambiental de la UE y garantizar así que el puerto algecireño compita "en igualdad de condiciones" con el puerto de Tánger (Marruecos).

Landaluce ha expresado "su preocupación" por esta nueva legislación medioambiental europea que "va a romper los equilibrios", dejando a los puertos europeos "y especialmente al sur de Europa" en "una situación absolutamente de desventaja", dejando claro que el objetivo de los puertos es "proteger el medioambiente y no crear fugas y perjuicios en el medioambiente".

En ese sentido, ha aclarado que "todos" apoyan el llamado 'Pacto Verde Europeo' para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y que afecta al transporte marítimo a través del Emission Trading System (ETS), señalando que "hay que legislar correctamente y conociendo bien el sector".

"Lo que no podemos hacer es legislar y hacernos trampas a nosotros mismos, facilitando fugas de carbono a través de las escalas en otros puertos terceros de la Unión Europea", ha advertido.

Los presidentes de las autoridades portuarias de Málaga, Carlos Rubio, y de Motril (Granada), José García, también han hecho referencia en sus intervenciones a esta cuestión y se han sumado a la petición de esta moratoria a la Unión Europea.