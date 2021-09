Junta precisa que las unidades de vacunación no van a captar "negacionistas", pues en CLM son "residuales"

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado este miércoles que las unidades móviles de vacunación que empezarán a funcionar en la región en cuestión de "días" no responden a una estrategia contra los negacionistas, que en el caso de la autonomía suponen un porcentaje "residual", y además no sería eficaz llevarles un punto de vacunación más cerca.

"No se trata de que en Castilla-La Mancha haya un gran porcentaje de personas que no se han querido vacunar, se trata de hacer más accesible la vacunación a aquellas personas que, por diferentes circunstancias, no han podido o no han tenido ocasión de hacerlo, por vacaciones, por su empleo o porque se han trasladado a vivir a la región", ha explicado la portavoz, preguntada durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno por la intencionalidad de esta nueva estrategia de inoculación.

Y es que Fernández ha insistido en que la voluntad del Gobierno regional es facilitar que la vacuna sea "muy accesible", aunque hoy ya lo es, pues ha asegurado que se está vacunando sin cita previa en los centros de salud.

"Pero se trata de que sea aún más accesible con el objetivo de conseguir la inmunidad de rebaño que, si antes se situaba en el 70 por ciento de la población general, ahora algunos expertos hablan del 80 por ciento. En Castilla-La Mancha el negacionismo es residual, aunque sí es preocupante porque no queremos que estas personas que tienen probabilidad de enfermar, enfermen", ha defendido.

Dicho esto, ha indicado que es cuestión de "días" que estas unidades móviles de vacunación comiencen a funcionar, y que será la Consejería de Sanidad la que de manera anticipada informe de dónde estarán y en qué fechas.