La Junta pide no usar el Consorcio Vega Sierra Elvira "como arma arrojadiza para hacer oposición"

La delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Granada, Carmen Lidia Reyes, ha calificado de "inaudito" que se "utilice el Consorcio Vega Sierra Elvira como arma arrojadiza para hacer oposición" y que lo haga precisamente el expresidente del este órgano municipal que está para defender los intereses de los municipios que lo conforman y no para "fines políticos y partidistas", en alusión a una rueda de prensa del secretario general del PSOE en Andalucía, Noel López, este martes.

Es más, a juicio de Reyes, según ha informado la Junta en una nota, "no se puede ser más demagógico y faltar tanto a la verdad como lo ha hecho hoy el ex presidente de este consorcio, quien se debería de sonrojar más por su falta gestión como municipalista y su etapa" dentro del propio órgano "en el que no se ocupó de las necesidades hídricas del área metropolitana y dejó incluso proyectos sin realizar".

Para la delegada territorial "no todo vale en política" por lo que le ha pedido que "abandone la confrontación y el engaño al que quieren someter a los granadinos con declaraciones que se alejan mucho de la realidad". Ello pasa a su parecer "por la recuperación de proyectos a cargo del actual ejecutivo andaluz que anteriores gobiernos fueron incapaces de realizar en sus 37 años de gestión".

Y es que, como ha explicado Reyes, "es ahora, con el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, cuando se está actuando y están en marcha proyectos y dotando al área metropolitana de Granada unos servicios de depuración para el siglo XXI".

La delegada ha asegurado que "las obras en las tres grandes agrupaciones de vertidos de la Vega de Granada no sólo están en marcha, sino que siguen avanzando al ritmo y en los plazos marcados por la administración autonómica". En concreto, en la Agrupación Norte, la primera fase ha concluido la redacción del proyecto de depuración de Atarfe y Santa Fe a la EDAR de los Vados y "en breve se someterá a información pública".

Asimismo, en la segunda fase se están rematando las obras de los colectores de Maracena Albolote, Peligros y Jun a la EDAR de Los Vados. Está previsto que a finales de octubre se entreguen al Consorcio y se iniciarán a primeros de octubre las obras de los colectores de Jun Pulianas y Güevéjar, que conectarán con los de la segunda fase. Además, ha finalizado el proyecto y se ha sometido a información pública de los colectores de Alfacar y Víznar que conectarán con los de Jun.

Por otra parte, según la delegada, se está ultimando la redacción del proyecto complementario en los municipios de Cúllar Vega, Vegas del Genil y Las Gabias (anejos de Híjar, Ventorrillo, Belicena u otros) y está en fase de redacción el proyecto de colectores de Cúllar Vega-Nívar-Calicasas. Ha entrado en explotación la ampliación del colector de Cúllar Vega a la Edar de Los Vados.