La Junta niega "vacío legal" en la Alhambra y el PSOE le acusa de actuar "con desidia"

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha negado este jueves en el Parlamento andaluz que la Alhambra esté en un "vacío legal", como afirma el PSOE, tras anular el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la resolución para regular el acceso, las visitas y la comercialización en el monumento, en tanto que la sentencia "no es firme" y que, según ha defendido, no pone en cuestión el fondo de la orden sino "la forma en que se ha llevado adelante su aprobación", algo que es "solucionable".

No obstante, desde el grupo parlamentario del PSOE, que ha llevado una pregunta sobre este asunto a la Comisión de Turismo, Cultura y Deporte, se cuestionan si en este tiempo se está operando "sin amparo legal" en el acceso y las visitas al monumento y censuran que la Alhambra "siga sin dirección más de un mes después" de la marcha de Rocío Díaz para ser consejera de Fomento. Por todo ello, acusan al Gobierno andaluz de actuar "con desidia" y de querer esperar a que pasen las elecciones municipales para nombrar a la nueva dirección a fin de "encajar a alguna de las piezas que queden descolocadas" tras los comicios.

El consejero ha señalado que desde su departamento "respetan" la sentencia del TSJA, pero ha matizado que es recurrible y mientras no sea firme se puede continuar trabajando con los mismos argumentos. En todo caso, ha querido aclarar que la sentencia no pone en cuestión "el fondo de la orden o el modo de operar" sino la forma en que se ha llevado adelante su aprobación y eso es algo "totalmente solucionable" y "es lo que se está resolviendo".

Bernal ha opinado que "no está bien lanzar esa preocupación de que no hay diligencia, hay un vacío legal o desidia cuando no es verdad" y ha negado que se esté esperando a después de las elecciones para nombrar al nuevo director general de la Alhambra. De hecho, ha asegurado que ese extremo "no se le ha ocurrido a nadie del equipo de gobierno" y ha incidido en que la Alhambra necesita "un buen gestor" y por ello se está estableciendo una selección de personas.

Sobre la gestión propiamente dicha de la Alhambra, ha recalcado que el viceconsejero, directamente, y el secretario general para la Cultura están llevando la dirección general de la Alhambra "permanentemente y físicamente trasladados a la ciudad de Granada" junto a los equipos del monumento, de modo que "no hay ninguna desatención ni desidia".

En contraposición, la parlamentaria andaluza del PSOE Olga Manzano ha criticado que el consejero "no afronte esta situación de forma directa y recurra a evasivas como que la Junta va a recurrir la decisión del TSJA, cuando no hay conocimiento de dicho recurso y, en caso de ser así, no tendría sentido la modificación exprés de la orden que han anunciado".

La socialista ha confiado en que, ante lo ocurrido, el Gobierno andaluz del PP "haya aprendido y tenga claro que las normas que afectan al conjunto patrimonial no se deben hacer desde Sevilla y que tienen que contar con la participación, especialmente de los granadinos".