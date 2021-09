Junta y Ministerio firman que Andalucía disponga de 450 millones de fondos europeos para dependencia y discapacidad

La Junta de Andalucía y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 han firmado este jueves en el Palacio de San Telmo un convenio de colaboración por el que se destinará a Andalucía un total de 450 millones de euros en los próximos tres años. Concretamente, llegarán a la comunidad andaluza 125 millones este año, 154 millones en 2022 y 171 en 2023.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha presidido el acto de la firma de este convenio entre la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha explicado que este dinero servirá para afrontar una urgente recuperación social que dé respuesta efectiva al cúmulo de situaciones y necesidades generado por la pandemia, la recesión económica y sus efectos colaterales y mejorar de forma sustancial el Estado del Bienestar.

Así, ha agradecido el trabajo realizado por la consejera Rocío Ruiz y también la sensibilidad mostrada por la ministra Ione Belarra, ya que ha asegurado que se trata de "una feliz excepción en la interlocución con el Gobierno de España sobre cómo gestionar la ayuda europea". "Este Ministerio ha optado por escuchar y recoger las propuestas elevadas por cada comunidad y fruto de ese ejercicio de cogobernanza como el que reclamamos a todos los niveles se ha acordado el destino de estos 450 millones", ha apuntado.

Moreno ha incidido en que ha llegado el momento de "acometer una gran revolución" en los servicios sociales de Andalucía, "optimizando y dignificando" la economía de los cuidados y marcando un antes y un después en la forma en que se presta servicio a las personas mayores, a los andaluces con discapacidad y a los niños y adolescentes en riesgo de pobreza. "Hablamos, en total, de en torno a 2,6 millones de andaluces, un 30% de nuestra población, a los que vamos a mejorar sensiblemente la respuesta que le ofrecemos con mayor agilidad, eficacia y eficiencia a través de 39 actuaciones agrupadas en cuatro grandes líneas de actuación".

De este modo, ha destacado que la primera línea tiene que ver con la dependencia donde se destinarán 323 millones de euros con el objetivo de desarrollar un modelo de proximidad y cercanía en la atención en el que cada persona pueda elegir el recurso que más le convenga. A ello se suma, la creación de nuevos centros de servicios sociales, siendo el primero de ellos el del municipio sevillano de Montequinto, y una Red de Cuidados Intermedios y un nuevo modelo de cuidados de larga duración.

Además, ha resaltado que se va a proceder a la construcción de dos complejos pioneros en Algeciras, uno para personas mayores, que podrán incluso convivir en apartamentos con universitarios, y otro para personas con alto grado de dependencia, que podrán vivir acompañados de sus familias cuando sean mayores. Y también se incluirán recursos específicos para el cuidado del alzhéimer que a día de hoy no están incluidos en el catálogo de prestaciones de la dependencia.

La segunda línea de trabajo, según ha puntualizado, está dotada con 84 millones de euros destinados a la modernización de la Administración en clave de digitalización con el fin de reducir las listas de espera y los tiempos de tramitación de solicitudes para lo que se creará la Historia Social Única y se aplicará el Big Data y cuantas innovaciones nos ayuden a optimizar el sistema.

El presidente andaluz ha aludido a la tercera línea que se centrará en fortalecer la atención a la infancia y a la adolescencia para lo que se van a destinar 21,7 millones de euros para sacarle partido a la recientemente aprobada Ley de Infancia y Adolescencia y el cuarto bloque que permitirá invertir 17,5 millones para garantizar entornos más accesibles y comprensibles eliminando las barreras de todo tipo.

En este punto, ha manifestado que la colaboración y la cogobernanza son "claves para construir las bases sólidas de Andalucía" tras la pandemia y es por ello que ha matizado que las entidades locales, los ayuntamientos y las diputaciones gestionarán el 20% de estos fondos y que las entidades sociales podrán participar en la gestión de otro 17%.

Moreno ha insistido en que la comunidad andaluza "es líder" en prestación de la dependencia tanto en personas beneficiarias como en ayudas y a lo que se une que es la que cuenta con la mayor red de centros sociosanitarios de España, con un total de 1.375 que atienden a unas 36.000 personas.

Para concluir, ha reiterado que sólo podemos conseguir una recuperación integral si somos capaces de doblegar al virus, revirtiendo los efectos económicos de la recesión y afrontando una recuperación social que frene la desigualdad existente. "Queremos recuperarnos no sólo para llegar al punto en el que estábamos, sino para hacernos más fuertes. Andalucía quiere ser uno de los motores del país y el primero en bienestar, progreso y desarrollo económico.Y estamos en condiciones de serlo".

"LA RECONSTRUCCIÓN EN NUESTRO PAÍS TIENE QUE SER CON ANDALUCÍA"

Por su parte, al ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha señalado que la gente "necesita que los recursos en forma de fondos europeos lleguen y cuanto antes" a los andaluces, y en el Ministerio "hemos trabajado sin descanso" para ello, al tiempo que ha añadido que "la reconstrucción en nuestro país tiene que ser con Andalucía como motor principal de la misma".

Así, ha dicho "ser consciente" de que las consecuencias de esta pandemia "tienen que servir no ya para recuperar lo que antes no funcionaba sino para construir un nuevo país y una nueva Andalucía en la que podamos hacer las cosas mejor, de eso va el convenio", para añadir que en "esa dirección caminamos". Ha señalado que "si de algo hemos aprendido es que los cuidados no se paran aunque todo lo demás se pare" y "las mujeres lo saben bien".

"Estamos aquí y vamos a corresponsabilizarnos de los cuidados, imprescindibles para la sostenibilidad de la vida", ha manifestado Belarra, quien ha apuntado que "todos estos son derechos que tienen que garantizar las administraciones públicas" y "somos conscientes de que mucha veces las personas mayores y dependiente están abocadas a una situación que no quieren tomar, la de irse o no a una residencia".

Ha añadido que "no apostamos por ese modelo, sino por un modelo de cercanía en el que las personas reciban los apoyos necesarios en sus casas, porque esto nos permite luchar contra la soledad no deseada". "Con ese objetivo hoy ponemos la primera piedra de las inversiones en materia social del componente de fondos europeos" y "la primera piedra de un reconstrucción que será de la mano de todas las administraciones públicas, desde el consenso, con el objetivo de mejorar la vida de los andaluces".

Por último, la consejera andaluza, Rocío Ruiz, ha destacado que este convenio "permite afrontar reformas estructurales con un nuevo enfoque basado en un estado de bienestar moderno y sostenible que proteja a la ciudadanía, que garantice el cuidado de los mayores y dependiente, que refuerce los servicios sociales y proporcione oportunidades a las nuevas generaciones".

"Suponen un respaldo sustancial a las políticas que el gobierno andaluz lleva implementando desde hace casi tres años", ha añadido, toda vez que ha subrayado que "nos permitirá seguir innovando en nuevos modelos de atención integrales y diversificados centrados en la personas, proyectos de cuidados muy especializados ante enfermedades altamente cronificables o la mejora de la atención a la infancia, que es un objetivo prioritario e irrenunciable".

En el acto de la firma del convenio ha contado con la presencia de representantes de los agentes sociales, de las organizaciones sindicales y del Tercer Sector.