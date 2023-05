La Junta invita al PSOE a revisar in situ los contratos de emergencia, que lo ve "pensado para que no descubramos más"

El Grupo Parlamentario Socialista ha explicado este miércoles en rueda de prensa que ha recibido una invitación de la Junta de Andalucía, concretamente, de la Consejería de Salud, para que vaya a dependencias suyas a revisar in situ los contratos de emergencia que fue haciendo al amparo de la legislación estatal para afrontar la pandemia de coronaviru, que luego se derogó y continuó con esa práctica.

La portavoz socialista y vicesecretaria general de este partido en Andalucía, Ángeles Férriz, ha asegurado que "nos lo dijeron ayer" mientras que esa invitación del Gobierno andaluz ha consistido en que "llamemos a un teléfono para ir a ver los contratos", un procedimiento que, a su juicio, "estará pensado para intentar que no descubramos más cosas de las que hemos descubierto".

"Son 243 millones a la privada a dedo y sin control", ha recordado sobre el volumen de la contratación sanitaria del Gobierno andaluz.

Férriz ha revelado esta iniciativa tras ser preguntada por la iniciativa que anunció su partido de acudir a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas con toda la información que reciban del Gobierno andaluz sobre esos contratos de emergencia antes de lamentar que "no hemos recibido ninguna de la Junta de Andalucía".

"En lugar de trasladarnos la información nos dicen que puede venir una persona, para que vaya al Servicio de Contratación", ha proseguido aclarando la dirigente socialista, quien ha afirmado que "vamos a intentar que vaya más de una", quien ha asegurado que "vamos a ir a ver los contratos" para que "sepa con luz y taquígrafos todo sobre los contratos irregulares", que ha enmarcado en ámbitos como la adjudicación de carreteras o el sanitario.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha señalado que recabar información del Gobierno andaluz es una posibilidad que contempla el Reglamento del Parlamento de Andalucía, mientras que ante el escenario de que "nos emplazan a ir al despacho" y que "iremos", ha señalado que "esta forma no nos parece transparente", a lo que ha sumado inconvenientes para tratar esa documentación que lean como que "no podemos tomar nota, no podemos fotocopiar, o hacer fotos".

"Lo que nos encontremos lo contaremos", ha apuntado Férriz, quien ha sostenido que "el problema es para facilitarlo por escrito" y ha reclamado por ello "tener los papeles, por escrito", por cuanto ha anticipado que "vamos allí y no podemos sacar ninguna información".

Cuestionada por el hecho de que en el pasado, durante los gobiernos socialistas al frente de la Junta de Andalucía, se le ofreciera a los grupos de la oposición ese mismo procedimiento de revisar la documentación en sedes de la Junta de Andalucía, ha reiterado que "no nos permitan sacar ningún documento tiene intencionalidad", para apuntar entonces que "no es cuestión de poder ir a ver, sino de la información", de la que ha señalado que supone revisar "dos años contratando sin control".

"Andalucía tiene que saber dónde ha ido esa millonada de contratos públicos", ha proclamado Férriz.