La Junta invita a conocer el patrimonio natural y ofrece tres rutas geológicas en las provincias de Sevilla y Huelva

La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul invita a conocer y a disfrutar del patrimonio natural de las provincias de Sevilla y Huelva y, para ello, ofrece tres rutas, en concreto de los senderos geológicos Laguna del Jaral, del Cerro del Hierro y de Los Arrianales.

En una nota de prensa, la consejería ha detallado alguna de las localizaciones de las rutas geológicas que se pueden visitar en ambas provincias, como el campo de dunas litorales que se encuentra en el Espacio Natural de Doñana, pasando por el paisaje granítico más destacado del Geoparque Sierra Norte de Sevilla, hasta un patrimonio minero, natural y etnográfico singular.

En cuanto a las rutas, la de Laguna del Jaral, discurre por el Espacio Natural de Doñana, en el término municipal de Almonte (Huelva), es un trayecto circular de unas dos horas y cuenta con 5,2 kilómetros de longitud.

Asimismo, el trayecto comienza en la gran extensión de arenas acumuladas en forma de dunas fósiles y semiestables de la llanura del Abalario y continúa por la Laguna del Jaral, una pequeña depresión entre dunas conocida como Corrales, en los que el agua de lluvia infiltrada puede llegar a aflorar y acumularse formando lagunas temporales, sustentando comunidades de gran valor ecológico que varían a lo largo del año según el tamaño y profundidad de la lámina de agua.

Este recorrido es imprescindible para los amantes de la naturaleza que quieren disfrutar del mar, ya que dentro de la ruta hay un mirador al océano y pasa por el Acantilado del Asperillo, Monumento Natural de Andalucía y acantilado arenoso más alto de Europa con 30 metros de altura.

Otro Monumento Natural, también de origen marino, pero en la actualidad en el Parque Natural Sierra Morena de Sevilla y Geoparque Mundial de Unesco, el Cerro del Hierro, es un karst que se comenzó a formar hace más de 500 millones de años por la acción del agua de lluvia sobre la roca caliza y que, debido a la actividad minera de extracción del hierro presente en los callejones y huecos, ha dado lugar a un paisaje singular con una rica diversidad de patrimonio geológico, natural y minero.

Se trata también de un trayecto circular de casi tres kilómetros de longitud que se puede iniciar desde los aparcamientos del Punto de Información del Cerro del Hierro o desde el poblado del Cerro del Hierro, dependiente de San Nicolás del Puerto, el antiguo poblado minero construido a finales del siglo XIX para alojar a los mineros y sus familias. Este discurre en parte de su trazado paralelo al antiguo trazado del ferrocarril minero convertido hoy en la Vía Verde de la Sierra Norte.

EL PAISAJE GRANÍTICO DEL GEOPARQUE SIERRA NORTE DE SEVILLA

Por último, pero no menos interesante, la ruta de Los Arrianales discurre por el monte público de Las Navas-Berrocal (Almadén de la Plata), atravesando gran parte de su recorrido por el paisaje granítico más destacado de los tres existentes en el Parque Sierra Morena de Sevilla y uno de los más relevantes de Andalucía.

Los granitos han aflorado a la superficie tras la erosión de las montañas durante cientos de millones de años conformando un paisaje característico de rocas graníticas redondeadas sobre un suelo arenoso, denominado Berrocal o Batolito.

Este recorrido también es circular y cuenta con una longitud de cuatro kilómetros, si bien su dificultad es media. El punto de partida es el Cortijo de El Berrocal, convertido en el centro de visitantes del Parque Natural, en el que podemos encontrar un ejemplar de tronco fósil de araucaria de unos 17 metros de longitud. Durante la ruta predominan los amplios espacios forestales en el que dominan las dehesas, alcornocales, repoblaciones de coníferas y eucaliptos; así como matorral.

Para la realización de dichas rutas, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha recordado algunas buenas prácticas para disfrutar del patrimonio y entorno natural como llevar agua potable, vestimenta y calzado adecuados, depositar la basura en los contenedores, respetar los bienes y propiedades privadas, no capturar animales, no encender fuegos; así como no recolectar minerales, fósiles o plantas.