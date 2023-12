La Junta insiste en la necesidad de que el Gobierno convoque más plazas MIR para formar a más médicos de familia

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha afirmado que no tienen perspectiva de mejorar en el número de profesionales especialmente en atención primaria, que es donde hay el mayor déficit, médicos de familia y pediatra. En este sentido, ha insistido en "algo que desde Andalucía se lleva diciendo cinco años", como es la necesidad de convocar más plazas MIR para formar a más médicos de familia.

No obstante, ha apuntado en este sentido que "parece que, después de seis ministros y cinco años, existe voluntad del Gobierno para que se tomen medidas para solucionar el déficit de profesionales".

En declaraciones a los periodistas, la consejera ha indicado en este sentido que se va a convocar un consejo interterritorial con un punto único para hablar de ese déficit de profesionales. Asimismo, ha afirmado que "Andalucía tiene claro cuáles son las soluciones" y ha recordado que las viene diciendo hace cinco años.

"Nosotros no somos capaces de equilibrar el número de profesionales que se jubilan con el número de profesionales que salen con la especialidad hecha, necesitamos que no se queden fuera cada año 4.000 profesionales que han acabado la carrera de medicina y que no pueden entrar al MIR por el número de plazas convocadas, es decir, que se convocan 8.000 cuando hay 12.000 profesionales que han acabado la carrera", ha manifestado.

En este sentido, la consejera ha dicho que "si hubiera un exceso de profesionales, esa medida podría estar bien, pero en una situación de déficit real en todas las comunidades autónomas es un despropósito, y así se ha dicho durante cinco años". "Hay que hace un aumento extraordinario de plazas MIR de 1.000 por año y hemos perdido ya 5.000 plazas porque llevamos cinco años pidiéndolo", ha añadido.

Catalina García ha indicado que Andalucía es la comunidad autónoma "que más plazas de formación ha ofertado, primera comunidad en plazas ofertadas y se ha llegado este año al máximo de plazas acreditadas de médicos de familia comunitaria". "El año que viene no podemos ofertar más porque no cumplimos ya los criterios para poder ampliar el número en la unidad de formación, por lo que le hemos pedido al Ministerio durante cinco años flexibilización o modificación de los criterios de la unidad de formación", ha explicado.

En este sentido, la consejera ha manifestado que "parece que ahora el Ministerio está dispuesto a afrontar esa modificación de criterios para tener más unidades de formación y poder formar a más médicos de familia". "Nosotros necesitamos en Andalucía que tengan en cuenta cuál es el gran problema", ha dicho.