La Junta hace "un nuevo esfuerzo" y propone bonificar en "un mínimo de un 5%" a partir de la tercera matrícula

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía hace "un nuevo esfuerzo" y propone bonificar en "un mínimo de un 5%" las terceras y cuartas matrículas para así "garantizar el derecho constitucional de todas a una educación permanente y promover el acceso a una educación superior en condiciones de igualdad".

Con este propósito, ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una resolución de la Secretaría General Técnica en virtud de la cual se somete a información pública el proyecto de decreto por el que se modifica el aprobado en mayo de 2023 y en el que se fijan los precios públicos de las universidades públicas andaluzas.

El proyecto de decreto, publicado en el portal de transparencia consultado por Europa Press, argumenta que "resulta necesaria una modificación de la norma al objeto de reducir el precio público de las terceras y sucesivas matrículas en un mínimo de un 5%, lo que evidencia una vez más el compromiso de esta Administración a futuro para afianzar la senda ya iniciada hace ya tiempo de reducción de precios públicos de matrícula".

Además, en el proyecto de decreto se plantea "realizar ajustes que la norma requiere para garantizar la seguridad jurídica del conjunto del cuerpo normativo y para un mejor cumplimiento de sus fines, que no son otros que la prestación del servicio público de educación superior".

En esta línea, "se dispone la obligación de devolución del importe de los créditos en los que se haya matriculado el estudiante que haya obtenido plaza en otra universidad como consecuencia de una reasignación de plazas dentro del proceso de admisión a grados y másteres", siempre que se presente la solicitud de anulación de matrícula antes del 30 de octubre de cada año.

Además, la Consejería que dirige José Carlos Gómez Villamandos recoge en el proyecto de decreto que se revisen los términos de bonificación por rendimiento académico para "delimitar con mayor claridad el alcance de ésta", al mismo tiempo que "se establece la posibilidad de exceptuar al alumnado, por circunstancias totalmente excepcionales y sobrevenidas, de la obligación de haber estado matriculado durante el curso anterior para el caso de bonificación de estudios de grado o durante los dos cursos anteriores para el caso de bonificación de estudios de máster".

El Consejo de Gobierno andaluz aprobaba en mayo de 2023 el nuevo decreto de precios públicos universitarios que se aplica este curso 2023-2024, que implica para las familias andaluzas un ahorro de 46,8 millones de euros derivado de la aplicación de sus principales medidas, entre las que figuran una rebaja del importe de los másteres habilitantes y la congelación del coste de los servicios académicos y administrativos, por lo que las matrículas no subirán.

De acuerdo con este decreto, los universitarios en Andalucía ven reducido este curso en un 8% el importe de los másteres habilitantes, que son los obligatorios para el desempeño de una serie de profesiones reguladas, lo que supone 1,06 euros por crédito, al equipararse su precio al de los estudios de grado. La aplicación de esta rebaja, según reseñaba la Junta, tiene un coste presupuestario estimado de 1,4 millón de euros en las cuentas de 2024.

Por otro lado, por la congelación de precios decretada, las instituciones académicas públicas continúan aplicando una tasa de 12,62 euros por crédito en la primera matrícula de los grados, de forma que la región continúa situándose entre las comunidades más asequibles del sistema universitario nacional y dentro del marco general de contención o reducción progresiva de precios públicos establecida por la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), según valoraba el Gobierno andaluz.

De igual modo, tampoco han subido los créditos de los másteres no habilitantes, por lo que se mantienen invariables en 13,68 euros. En Andalucía, en los casos de primera o segunda matrícula, se fija un valor único con independencia de la rama de conocimiento a la que pertenezcan los estudios deseados con el fin de "no condicionar al estudiantado por razones económicas a la hora de elegir la titulación". Igualmente, el nuevo decreto mantiene la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula, tanto en grados como en másteres, a todos los estudiantes que no sean becarios del Ministerio y a los becados en el porcentaje no cubierto por esa ayuda.