La Junta y Fiscalía recurren sacar a exconsejero de Empleo Viera de pieza ERE

La Junta de Andalucía y la Fiscalía han recurrido la exclusión del exconsejero de Empleo José Antonio Viera de la pieza separada del caso ERE que investiga las ayudas otorgadas a varias empresas del sector del corcho vinculadas al exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla.

La instructora del caso ERE, María Núñez, acordó en un auto del 18 de julio sacar a Viera de esta pieza separada debido al principio "non bis in ídem", es decir, una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos.

Viera también está procesado en la pieza política que investiga "el procedimiento específico" usado durante una década por la Junta para repartir 850 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.

La Fiscalía y la Junta han recurrido este auto, en sendos escritos a los que ha tenido acceso Efe, al defender que en la pieza política no se están juzgado las ayudas dadas con ese "procedimiento específico", una cuestión sobre la hay controversia entre lo acordado por el tribunal que juzga esta pieza, de la Sección Primera de la Audiencia, y la Sección Séptima encargada de ver los recursos de las piezas separadas y cuyo criterio sigue la jueza Núñez.

En sendos escritos del 23 y el 31 de agosto, la Fiscalía y la Junta consideran que las resoluciones de la Sección Séptima avalando las exclusiones de las piezas separadas de ex altos cargos de la Junta juzgados en la causa del "procedimiento específico" no son ya "antecedentes válidos" por cuanto en las cuestiones previas, y a petición del Ministerio Público, el tribunal de la pieza política delimitó que las ayudas concretas no son objeto de este juicio.

Pese a que ello lo determinó el tribunal de la Sección Primera en un auto del 9 de enero, tanto la Sección Séptima de la Audiencia como la jueza Núñez han continuado excluyendo a ex altos cargos de la Junta de piezas separadas manteniendo que no se les puede juzgar varias veces por los mismos hechos.

En esta pieza se investigan ayudas de la Junta a varias empresas del sector del corcho, en concreto Cortansa, Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, todas ellas vinculadas al que fuera alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla (hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla).

La Junta y la Fiscalía también se han opuesto a la exclusión de la misma del administrador de Cortansa Pedro Moreira.