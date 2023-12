La Junta financia proyectos de excelencia y colaboración internacional de biomedicina, ciencias de la salud e I+D+i

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Secretaría General de Salud Pública e I+D+i en Salud, financiará con 1.674.388,95 euros en régimen de concurrencia no competitiva ocho proyectos de excelencia de biomedicina y ciencias de la salud y de I+D+i en salud y dos de colaboración internacional, en el marco del programa 'Horizonte Europa'.

Una de las dos líneas contempladas en la convocatoria, dirigida a financiar proyectos de I+D+i en salud de colaboración internacional, en el marco del programa 'Horizonte Europa', ha seleccionado dos proyectos por valor de casi medio millón de euros, según ha informado este sábado la Consejería de Salud y Consumo en una nota.

Concretamente se desarrollarán los proyectos 'e2-ducass digital tool intervention: bringing the health literacy to vulnerable populations for promoting physical activity, healthy diet patterns and mental and cardiovascular health', y 'PERsistent atrial fibrillation: SUbstrate tArgeteD stratEgy'.

'Horizonte Europa' es el programa de financiación de investigación e innovación de la Unión Europea para el período 2021-2027. Las asociaciones europeas --'European Partnerships'-- son una de las principales novedades de este programa y se crean en colaboración con los Estados miembros y países asociados, con el objetivo de "abordar desafíos europeos o mundiales que permitan alcanzar conjuntamente los objetivos del programa de una manera más eficaz".

En este contexto, la Consejería de Salud y Consumo ha aprobado esta línea de subvenciones, considerando "especialmente relevante" que las entidades andaluzas que realizan I+D+i en salud participen en colaboración con entidades de otros países en proyectos colaborativos europeos.

En cuanto a la otra línea de financiación, se trata de programas y proyectos de I+D+i en áreas temáticas de excelencia en biomedicina de ámbito autonómico andaluz, y actividades dirigidas al fomento de innovaciones en salud en el ámbito de la sociedad de la información, las TICs o la administración electrónica.

Desde la Junta han destacado áreas "especialmente novedosas" como pueden ser las de 'Big data' e I+D+i basados e imágenes médicas; I+D+i basada en modelos digitales de gemelos virtuales; Innovación de cuidados de pacientes con escaras o úlceras por presión; Metaverso en innovación y formación en salud; Sistemas de información en I+D+i en salud.

Así, bajo esta primera línea, que será financiada con 1.175.000 euros, se ha resuelto financiar un total de ocho proyectos, entre los que figuran 'Generación de conocimiento para un futuro saludable en Andalucía mediante la integración del Big Data médico, genómico y de imagen'; 'Espacio Metaverso #SimSaludAndalucía. Entrenamiento 2030 en competencias en Salud Andalucía'; 'Análisis y diseño de gemelos digitales en procesos quirúrgicos y proyección a entornos extremos (From Earh to Space)', y 'Desarrollo de gemelos digitales en el quirófano: Desde la simulación a la cirugía guiada Integractómica: Integración de datos multiómicos y de imagen mediante aplicación de algoritmos de Inteligencia Artificial para diagnóstico e identificación de vías moleculares implicadas en el desarrollo de Enfermedades Raras'.

También se van a financiar los proyectos 'Desarrollo de un dispositivo antiescaras para pie y tobillo en pacientes encamados-Proyecto Antelas'; y 'Desarrollo de un sistema inteligente de control de la calidad y enriquecimiento, de la información contenida en el Sistema de Información Científica del SSPA, CRIS Investiga'.

Asimismo, se incluye, también como proyecto, la cofinanciación contratos de personal investigador Miguel Servet y personal técnico de gestión en investigación en los Institutos de Investigación Sanitaria concedidos por el ISCIII en convocatoria AES 2023.

Todos los proyectos tendrán una duración máxima de cuatro años, y deberán realizarse en los ejercicios presupuestarios 2023 a 2026.