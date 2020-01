La Junta de Extremadura recalca que Vara "no va a ir" de ministro a Madrid: "Ya le gustaría al PP"

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha recalcado que el presidente del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, "no va a ir" de ministro a Madrid, algo que, como ha dicho, "ya le gustaría" al PP extremeño.

"Se rumorea, se dice... Ya le gustaría al Partido Popular de Extremadura que Guillermo Fernández Vara se fuera de ministro a Madrid, ya le gustaría al PP de Extremadura, pero no va a ir", ha sentenciado a preguntas de los medios por dicha posibilidad.

En esta línea, Gil Rosiña ha valorado que Vara disponga actualmente de la "mayoría de la confianza" del pueblo extremeño que le eligió por mayoría absoluta como presidente autonómico en las pasadas elecciones de mayo.

"Desde esta tribuna pública no entiendo que haya estatua mejor que esa, que tener la confianza de tus ciudadanos, de tus vecinos, que una vez te dijeron tú pierdes, que luego te hicieron ganar otra vez y que le segunda vez te vuelven a elegir por mayoría absoluta, un caudal de confianza importante", ha respondido la portavoz al presidente del PP extremeño, José Antonio Monago.

Cabe destacar que Monago ha manifestado este viernes que cree que Vara será ministro por su fidelidad a Sánchez, ante lo que ha apostillado que "se merece un monumento, qué menos que un ministerio".

Ante ello, Gil Rosiña ha vuelto a insistir en que la confianza de los ciudadanos es la "mejor estatua que uno puede tener cuando se sienta en el sillón de gobierno representando al conjunto de los ciudadanos y Monago a lo mejor esto no lo entiende, probablemente no".

La portavoz de la Junta de Extremadura ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno y a preguntas de los medios por las voces que apuntan hacia el presidente extremeño como posible ministro.

También, y cuestionada por las expectativas de que el nuevo Ejecutivo nacional presidido por Pedro Sánchez pueda contar con un extremeño, Gil Rosiña ha considerado que tiene muchos compañeros que podría ser "perfectamente" ministros.

"Lo que sí está claro es que el presidente Fernández Vara no se va a ir porque ha recibido un encargo muy importante que es el del pueblo extremeño para gobernar esta tierra. Así que me temo que le he dado el fin de semana al PP, pero bueno, esto es así", ha dicho.

Asimismo, y preguntada también por cómo actuará la Junta de Extremadura con el nuevo Gobierno nacional, Gil Rosiña ha recalcado que el Ejecutivo extremeño será "diligente" y ha apostado por continuar con los trabajos en los que venía colaborando con el anterior gobierno.

"En apenas 15 meses que ha gobernado Pedro Sánchez se ha invertido más dinero en las infraestructuras ferroviarias de esta región que en los siete años anteriores, ya ha sido productivo el año que ha gobernado para Extremadura", ha dicho.

De esta forma, ha apuntado que la Junta irá a estrechar la mano a los nuevos ministros, independientemente del partido que sean, para retomar los trabajos que ya se venían desarrollando en una "comunicación fluida y normal".

"Lo más importante de todo es que ya va a haber un Gobierno de España, ya se acabó la transición, la espera y el en funciones, ya se acabó un estado que ha durado demasiado tiempo, un país en funciones", ha dicho.