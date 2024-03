La Junta de Extremadura avalará hasta el 95% del precio de compra de la primera vivienda de jóvenes con máximo 35 años

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado el acuerdo de financiación entre la Administración regional y la empresa pública Extremadura Avante para la gestión del Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda.

Para ello, el Gobierno autonómico ha fijado 3 millones de euros del presupuesto de 2024 para financiar esta medida que permitirá a los jóvenes de hasta 35 años acceder a la compra de su primera vivienda con un aval de hasta el 95 por ciento del precio de compra.

Ese acuerdo de financiación desarrolla las normas específicas de ejecución del Fondo de Garantía y el importe máximo de los gastos de gestión que corresponderán al organismo designado.

Una vez firmado este convenio se ultimarán los contactos entre Extremadura Avante y el sector financiero y se firmarán convenios de colaboración entre las partes para la puesta en marcha del programa.

Extremadura Avante es el órgano gestor de este Fondo de Garantía, que no establece ningún límite de ingresos para poder optar a un aval, sino que basta con que sean personas de hasta 35 años en el momento de solicitar la garantía, que la vivienda a adquirir sea su primera vivienda, nueva o usada, que esté situada en Extremadura y que se destine a su domicilio habitual durante al menos cinco años desde la fecha de adquisición.

"Con esta iniciativa lo que buscamos es respaldar a la población joven en esas dificultades para acceder a la compra de su primera vivienda", ha espetado en rueda de prensa este martes en Mérida tras el Consejo de Gobierno autonómico la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, quien ha recordado que el grado de emancipación de los jóvenes extremeños está por debajo de la media española.

Así, ante estas "dificultades" el Gobierno regional es "sensible" y toma medidas consciente de que todos los jóvenes "no tienen los ahorros para poder iniciar su proyecto de vida". De esta forma les ayuda a afrontar el pago de la entrada de su primera vivienda cuando no se cuenta con los ahorros necesarios.

En este sentido, Bazaga ha recordado también que recientemente la Junta anunció la construcción de casi un centenar de viviendas públicas en 22 municipios con una inversión de 14 millones de euros; y a lo que se unen otras medidas autonómicas como la construcción de viviendas sociales o las deducciones del 30 por ciento en el IRPF para el alquiler de vivienda para jóvenes, personas con discapacidad, familias monoparentales y numerosas.