Junta estudia hacer un concurso de ideas para el anteproyecto de la Ciudad de la Justicia de Marbella

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asegurado que se va a encargar "de manera inmediata" el anteproyecto de la Ciudad de la Justicia de Marbella (Málaga) y ha adelantado que estudian si hacerlo a través de una licitación o con un concurso de ideas "que nos parece que en este caso puede tener una valor simbólico mayor".

Así ha respondido Nieto en comisión parlamentaria a la pregunta formulada por el diputado andaluz del PSOE por Málaga Josele Aguilar, quien ha pedido al consejero respecto a esta infraestructura que "con rigor, no haga más anuncios, sino realidades".

Nieto ha señalado que el hacerlo a través de un concurso de ideas permitiría "darle mayor valor a una sede judicial, a una Ciudad de la Justicia de tanta importancia como tiene y como va a tener la de Marbella", aunque ha indicado que, en cualquier caso, esta infraestructura "tiene que ser una realidad lo antes posible".

El consejero ha dicho compartir con los socialistas "la evidente necesidad de dar respuesta a los vecinos de Marbella y del Partido Judicial sobre el cómo y el cuándo de su sede judicial" y ha señalado que para el Gobierno andaluz "es prioritario el que se pueda resolver de manera inmediata" la situación, apuntando que en la pasada legislatura ya se buscaron hasta tres soluciones.

Ha explicado que Marbella "tiene un problema serio de suelo dotacional, que fue esquilmado", lo que ha llevado a que "encontrar una ubicación adecuada resulta extremadamente difícil", recordando que se encontró una solución pero "no se pudo llevar finalmente a término porque existía una prohibición por la legislación de carreteras".

Así, ha dicho que ya hay un acuerdo con el Ayuntamiento de Marbella para que se ceda un suelo dotacional con una parcela de 13.000 metros cuadrados, "que se segrega de un equipamiento público de nueva generación" y que requiere de un nuevo acceso y ha asegurado que "ya se ha aprobado el inicio del expediente para realizar el acceso a ese espacio y que se pueda poner en marcha la urbanización".

"Comprenderán que por muchas ganas que tengamos de que haya una nueva ciudad de la justicia en Marbella, hasta que no se haga el acceso y hasta que no se urbanice el terreno no podemos ponerla en marcha", ha señalado el consejero, aunque ha asegurado que "lo que sí vamos a hacer es lo que está en nuestra mano y es este año encargar el anteproyecto".

Esto se hará, ha indicado el consejero, "sobre la base del estudio que nos ha entregado el Gobierno municipal y sobre la base de la existencia de los accesos que se van a construir de manera inmediata y que van a permitir que por fin desbloqueemos ese importantísimo equipamiento judicial en Marbella".

Así, ha asegurado que el Ayuntamiento "está cumpliendo y está invirtiendo en ese proyecto de una forma importante porque hay que tomárselo en serio" y por parte del Gobierno andaluz "lo que hemos estado haciendo durante todo este año es depurar jurídica y físicamente ese espacio para ver cuáles son las garantías", trabajando con la Consejería de Fomento.

También ha apuntado que se ha pedido al Ayuntamiento, "y lo ha hecho", que concluya todo el estudio topográfico sobre la que se va a realizar la urbanización del suelo, señalando que "sobre ese estudio ya estamos en condiciones de hacer el anteproyecto, que no lo hemos estado hasta el pasado mes de octubre en que se nos entregó ese estudio".

Por su parte, el parlamentario socialista ha recordado que la delegada de Justicia en marzo de 2021 puso fecha y apuntó a 2024 "para que empiece el funcionamiento, que estarán terminadas las obras", y ha precisado que en julio de este año "hay un nuevo elemento y es el de la participación privada", aunque en octubre pasado "se anuncia, lo ha vuelto a hacer aquí, la licitación del anteproyecto nuevamente".

"Sé que hay que ser prudentes a la hora de poner fecha y también sé, permítame, que me imagino que la alcaldesa de Marbella igual no tiene mucho interés en que funcione muy bien, por razones familiares, la justicia a lo mejor allí en Marbella; pero lo que sí es que los marbelleros ya sí necesitan un correcto funcionamiento de la justicia, es algo imperioso", ha finalizado.

Respecto a la manifestación sobre la alcaldesa, Nieto le ha recriminado que "si supiera la poca gracia que tiene cuando hace comentarios de ese tipo, los eliminaría", porque "elimina cualquier tipo de rigor y lo único que hace es provocar que uno reaccione". "Con lo que ustedes tienen encima, con lo que ustedes están haciendo con la justicia, con lo que van a seguir haciendo con la justicia, ese tipo de comentarios sobran", ha dicho.