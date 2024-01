La Junta Electoral ordena al PP retirar de redes la campaña del vídeo 'Illa de Estabilidade' por "electoralista"

Archiva una denuncia del PSdeG sobre la publicación en 'valminortv' de la colaboración entre Xunta y asociaciones vecinales de Gondomar

La Junta Electoral de Galicia ha estimado una denuncia presentada por el PSdeG contra el PPdeG por la difusión en las redes sociales Twitter e Instagram del vídeo titulado 'Illa de Estabilidade' al considerar que tiene connotaciones "electoralistas", si bien no aprecia motivos suficientes para incoar un procedimiento sancionador.

En el acuerdo, con fecha de mismo lunes, la junta electoral se hace eco de un vídeo en el que se da la bienvenida a a la "isla de la estabilidad, un paraíso donde la calma y la belleza conviven en armonía".

También se alude a "un sitio seguro donde la gente tiene 'sentidiño' frente a otros sitios de España donde el barullo es protagonista". "Isla de estabilidad es el destino ideal para tu voto. Viaja hacia un futuro lleno de posibilidades. Reserva tu viaje para el 18 de febrero", agrega.

Los socialistas denunciaron la inclusión de frases con un carácter "electoralista" junto con el "lema y siglas" empleadas por el PP unido "a la imagen de la Xunta", que "fácilmente permite asociar visualmente ambos elementos" y "entender implícitamente" que debe ser integrado en la categoría de campaña, no de "actividad ordinaria" de un partido.

Los populares alegaron empleando, entre otros argumentos, que el víceo no está financiado por ningún poder público ni contiene alusiones a logros obtenidos por estos. Asimismo, sostiene que el contenido "carece de poder persuasivo" y "no contiene petición de voto,ni se hacen promesas de futuro, ni se alude al programa electoral, ni contienen fotografías de candidatos a las elecciones".

La Junta Electoral, sin embargo, alega que no puede compartir los argumentos del PP e incide que tras la emisión del vídeo en redes sociales, se incorporó una respuesta de la secretaria general del PPdeG y candidata por A Coruña, Paula Prado, que reza: "El Gobierno de la Xunta y PPdeG han cumnplido con Galicia. Tenemos motivos suficientes para revalidar la mayoría absoluta".

"Este texto está precedido de la fotografía de esa persona que, pública y notoriamente, es candidata del PP. También figuran las siglas y el logotipo de dicha entidad política", esgrime la Junta Electoral, que ve en las imágenes también "una clara intencionalidad electoral".

"El hecho de que no se pida expresamente el voto del elector no es motivo para no considerar como propaganda electoral cualquier actividad que, directa o indirectamente, pretenda la captación de sufragios", esgrime, e insiste en que se busca la reacción del potencial electorado a favor del PP al vincular los supuestos cumplimientos de la Xunta con la formación, con el objetivo de "favorecerlo electoralmente".

Así, estima la denuncia y ordena retirar el vídeo. Contra la decisión se puede interponer recurso de alzada antes de las 14,00 horas de este martes, 30 de enero.

ARCHIVADA OTRA DENUNCIA SOCIALISTA

También este lunes, la Junta Electoral de Galicia ha acordado archivar una denuncia de los socialistas en relación a la publicación, en 'valminortv', de la colaboración entre la Xunta y las asociaciones vecinales de Gondomar (Pontevedra).

El órgano entiende que en este caso, ni en la denuncia en la que se refiere un encuentro de altos cargos de la xunta con entidades vecinales del ayuntamiento de Gondomar, ni en la publicación que se aporta en la que se informa de ese encuentro, se aprecian "connotaciones electoralistas".

"El acto denunciado se corresponde más bien con una actuación ordinaria de la Administración autonómica, desprovista de contenido electoralista, prevaleciendo en el conjunto del texto de la citada publicación, información objetiva relacionada con determinadas líneas de subvenciones", concluye.