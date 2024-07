La Junta Electoral excluye a Toni Comín de la lista de eurodiputados al no acatar la Constitución

La Junta Electoral acaba de excluir a Toni Comín de la lista de eurodiputados al no acatar la Constitución. El prófugo pertenece a la misma formación política que Puigdemont, Junts per Cataluña, tiene una orden de detención por su papel en el 'procés' y no ha acudido a prometer o jurar la Carta Magna esta mañana en el Congreso.

