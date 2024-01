Junta y Diputación quieren "trabajar" con el Gobierno para acabar con el "déficit energético" de Córdoba

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, y el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, han defendido este lunes la necesidad de acabar con el "déficit energético" que padece la provincia y que limita su desarrollo económico, razón por la que han manifestado su intención de "trabajar" con el Gobierno de España para cambiar dicha situación.

En este sentido y en rueda de prensa tras firmar un convenio para la realización de actuaciones de capacitación digital para la ciudadanía, Nieto ha señalado que dicho déficit "limita evidentemente las posibilidades de implantación de empresas y de desarrollo económico", razón por la que "es un tema recurrente de debate en los consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía", siendo también la razón por la que "se han mantenido multitud de reuniones con el Gobierno de España para intentar solventar este problema".

La cuestión, según ha argumentado Nieto, es que, "como no hay una conectividad energética, como no tenemos la red de conexión adecuada con el resto de la Península, pues tenemos un déficit, porque no nos llega la energía que nos haría falta para impulsar el desarrollo económico en bastantes comarcas de la provincia de Córdoba", y no solo en Los Pedroches y el Guadiato, en el Norte, sino también en ciudades del Sur de la provincia, como Cabra y Lucena, cuyos ayuntamientos se ven obligados a "hacer una inversión muy importante para fijar una conexión energética que permita aportar el volumen de energía necesaria para lo que se está demandando en estas poblaciones".

Además, la paradoja en este asunto, según ha indicado Nieto, "es que en cinco años el problema de Andalucía será el inverso", ya que "con la instalación de energías renovables" que se lleva a cabo en la comunidad, "esa falta de conexión actual con la Red Eléctrica Española, el problema será que no vamos a poder convertir la producción energética", fruto de las energías renovables, "en un negocio andaluz".

Por eso, según ha aclarado Nieto, "seguimos insistiendo al Gobierno de España en la necesidad de establecer esas redes de conexión que nos permitan, cuando se produzca un excedente" de producción de energía en Andalucía, poder "contribuir al conjunto de España, al conjunto de Europa, porque el mismo Gobierno de España exige a la Unión Europea una conexión por Francia pero luego no la hace con Andalucía y, evidentemente", es necesaria.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha dicho que "estaba esperando a que se configurase" el nuevo Gobierno de España y, por eso, como ahora "ya tenemos interlocutor", desde la institución provincial se van a "poner en contacto de inmediato" con el Ejecutivo central, con el objetivo de "abrir una línea de diálogo" e "intentar ver qué solución le damos, lo más pronto posible, a la zona Norte" de la provincia, en cuanto a su déficit energético, y también a puntos de la zona Sur.

Ello se hace necesario, según ha subrayado Fuentes, porque en la provincia y por este motivo se "están perdiendo ahora mismo unas inversiones absolutamente descomunales, por no tener un suministro de energía lo suficientemente seguro como para poder implantarse".

Esta es la razón, según ha insistido, por la que "tenemos que hablar, dialogar e intentar buscar una fórmula rápida", mediante una negociación "a tres bandas", razón por la que "la Diputación va a tomar cartas en el asunto", para "hablar con el Ministerio y con Red Eléctrica Española, y ver de qué manera podemos solventar esa situación que tanto está dañando a la zona Norte y a zonas que están con una capacidad emprendedora descomunal", pero que, a la hora de llevar a cabo "inversiones" y ante las dudas sobre "si hay capacidad energética suficiente, pues se ven muy mediatizados".

En consecuencia, según ha concluido Salvador Fuentes, "vamos a empezar ya a trabajar", de la mano de la Junta y con el Gobierno central, al que enviará "una carta, e intentaremos ir de forma absolutamente leal y a colaborar para buscar una solución inmediata".