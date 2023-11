La Junta destaca "el valor estratégico" de los datos clínicos en el abordaje al paciente crítico en UCI

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha destacado este miércoles "el valor estratégico" de los datos clínicos en el abordaje al paciente crítico en UCI.

Así, también ha valorado que Málaga se convierte estos días en el centro neurálgico del debate, ya que bajo el título 'Smart Data y paciente crítico', expertos autonómicos y nacionales se dan cita en el centro Ibima-Plataforma Bionand, ubicado en el Málaga Tech Park, para debatir sobre el valor estratégico del dato en las unidades de cuidados intensivos en el abordaje al paciente en situación crítica.

Este encuentro, inaugurado por la consejera de Salud y Consumo, supone un espacio entre empresas del ámbito de la tecnología sanitaria con profesionales y gestores de unidades de cuidados intensivos, con el objetivo de aportar soluciones a las unidades de críticos de los centros sanitarios, no sólo de Andalucía sino de todo el territorio nacional.

En su intervención, la titular de Salud y Consumo ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para "solucionar los problemas de salud de las personas, máxime en situaciones como las que aquí se abordan, con el paciente crítico como protagonista".

Asimismo, ha incidido que "en Andalucía tenemos las puertas abiertas para la celebración de este tipo de encuentros que posicionan a nuestra comunidad a la vanguardia en la búsqueda de soluciones innovadoras a situaciones críticas".

"Tenemos infraestructuras y profesionales muy cualificados para adoptar ese papel de vanguardia, siempre con el paciente en el centro de nuestras decisiones", ha indicado la titular de Salud y Consumo.

Así, ha destacado la celebración de este punto de encuentro de instituciones públicas, startups, grupos de I+D+i, industria, y centros tecnológicos y clínicos con el objetivo común de potenciar ecosistemas de innovación abierta y estrategias público-privadas orientadas a la mejor gestión del dato sanitario y la asistencia al paciente crítico, que redunden en un tejido empresarial de alto valor, generen y retengan talento y posicionen a Andalucía como un polo tecnológico de referencia a nivel nacional y capaz de internacionalizar los nuevos productos y servicios que se desarrollen en la región.

Respecto a la agenda del encuentro, junto a un programa científico, se abrirá un espacio para el networking y la celebración de reuniones 'one to one' entre startups y compañías, oficinas de transferencia y fondos de inversión para el posible desarrollo de proyectos de colaboración.

Promovido por las consejerías de Salud y Consumo y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y la Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria, con la colaboración de la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del SSPA, especialmente la Fundación Progreso y Salud; el Málaga TechPark, Ibima-Plataforma Bionand, la Plataforma Itemas-ISCIII y la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica (SEIB), este evento plantea contribuir a la necesaria colaboración empresa-instituciones en pro de la solución a los problemas de salud de la ciudadanía.

De este modo, desde una primera ponencia que presenta el director de la Estrategia de I+i de la Consejería de Salud y Consumo, Javier Padillo, y que sirve para enmarcar la actividad andaluza, las jornadas avanzan por espacios de reflexión y debate en torno a la importancia de los datos y la inteligencia artificial en el paciente crítico, el uso secundario del dato en la Ingeniería Biomédica, ejemplos de éxito en el ámbito de la innovación con datos de salud o la transformación del sistema sanitario a partir de la economía del dato. La jornada finaliza con una exposición sobre la importancia de la compra pública de innovación en salud.

VISITA AL CENTRO IBIMA-BIONAND

Por otro lado, aprovechando su visita al centro de investigación malagueño, la consejera ha destacado "la posición referente en la investigación" del Instituto de Biomedicina de Málaga (Ibima)-Plataforma Bionand "en patologías del ámbito de la Oncología, la Alergología o la Endocrinología, entre otras", en su visita a este centro "a la vanguardia de la I+i en salud de Andalucía".

García, que ha estado acompañada por el viceconsejero, Miguel Ángel Guzmán, y el secretario general de Salud Pública e I+D+i en Salud, Isaac Túnez, ha subrayado que "este centro, que nace de la unión del Ibima y el centro de investigación en Nanomedicina y Nanotecnología Bionand, es una infraestructura científica de primer nivel que posiciona a Málaga como uno de los focos europeos de investigación".

En su recorrido por las instalaciones, la titular de Salud y Consumo ha podido comprobar que "el centro Bionand está preparado y equipado para satisfacer las necesidades que demandan tanto el sector industrial como las iniciativas públicas de investigación, de cara al desarrollo de nuevos medicamentos y elementos diagnósticos nanoestructurados, convirtiéndose en espacio idóneo para la colaboración en investigación preclínica de excelencia".

"En Bionand confluyen la química, la biología, la física, la ciencia de los materiales y la ingeniería para el estudio de nuevos abordajes científicos al servicio de la salud. Esta multidisciplinariedad convierte a este centro de investigación en un referente para el estudio de la nanomedicina y supone un atractivo para la iniciativa privada, que encuentra en él grandes posibilidades para la generación de conocimiento en el ámbito de la I+D+i", ha concluido.