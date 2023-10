La Junta destaca que el proyecto de regadío de Tierra de Barros generará riqueza, miles de empleos y fijará población

El proyecto de regadío de la comarca de Tierra de Barros aportará "riqueza evidente" a "miles" de personas de la región, garantizará planes de vida y arraigo de jóvenes en sus localidades, atraerá industrias transformadoras y creará "miles" de puestos de trabajo en industrias auxiliares.

Así lo ha destacado el director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, José María Sánchez Cordero, en su comparecencia de hoy ante la Comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Asamblea de Extremadura.

Según el director general, el proyecto incluso mejorará la biodiversidad al tiempo que garantizará el bienestar de las especies animales protegidas. "Es imprescindible crear riqueza para los extremeños, y nos sacrificaremos por ello. Es un proyecto de vida; un proyecto de Región. Basta ya de asentarnos en el conformismo y los miedos, que sólo han traído pobreza ancestral a esta Tierra", ha subrayado.

La intención del director general es iniciar todos los estudios y trámites necesarios no sólo para mejorar el regadío existente, sino para transformar el mayor número de hectáreas que se puedan de secano a regadío, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

"La Dirección General que tengo el orgullo de regir, la Consejería a la que pertenece y el Gobierno de la Comunidad, como no puede ser de otra forma, van a cumplir siempre con los compromisos asumidos tanto por España como por Extremadura. El proyecto cuenta con los avales medioambientales necesarios y el Organismo de Cuenca ha prometido el suministro del agua siempre dentro de las limitaciones del caudal ecológico y que se garantice el suministro humano", ha destacado.

Sánchez Cordero ha acusado al anterior gobierno de no haber hecho los deberes. "Cuando llegué el 25 de agosto (todavía no se han cumplido ni dos meses) a la Consejería, me encontré con que aún no existía el obligatorio y preceptivo informe de Afección a la Red Natura 2000 y sobre la Biodiversidad que debería haber emitido la extinta Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, aunque se obtuvo el 5 de septiembre; en apenas 10 días", ha indicado.

Un "problema" que se ha encontrado la Dirección General es que el proyecto data del 2019 y los precios están "desactualizados". Existe no obstante un borrador de retasación que estima los sobrecostes en más de 100 millones de euros, habiéndose encargado ya esa retasación, explica la Junta.

Además, en el proyecto no se contemplaba ni la asistencia técnica, ni las actuaciones ambientales, ni la actualización y extensión de las líneas eléctricas, añade.

El director general ha asegurado estar en contacto permanente con la Comunidad de Regantes. "Me he reunido con ellos en numerosas ocasiones y se ha celebrado una reunión de la Comisión de Seguimiento, que ayer mismo entregó el listado de propietarios que desean formar parte del elenco definitivo y que han incluido más hectáreas que estaban en reserva, para alcanzar las 15.170 hectáreas", ha apuntado.

Las nuevas hectáreas "quizás" provoquen modificaciones en la Red terciaria del proyecto y nuevos trámites ambientales, pero se realizarán mientras se inician las obras, según ha asegurado José María Sánchez Cordero.