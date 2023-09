La Junta defiende unas "cifras de récord" en ejecución de fondos europeos y PSOE le rebate que "hay un 75%" sin gastar

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha defendido este jueves durante su intervención en la comisión parlamentaria que la Junta está "en cifras de récord" en cuanto a la ejecución presupuestaria de los fondos europeos, en tanto que el PSOE le ha rebatido que, a fecha 31 de agosto, "hay un 75% de inejecución de los fondos europeos en este ejercicio".

A pregunta del socialista Gaspar Llanes, relativa al grado de ejecución presupuestaria en Andalucía correspondiente al Feader, fondo europeo y Feder en los presupuestos de 2023, al grado de certificación de los fondos europeos 14-20 y a los fondos Next Generation, la titular del ramo ha pasado a desglosar los datos al cierre de 2022 para advertir que "estamos en cifras récord, el anterior Gobierno desde luego no ejecutaba en esos porcentajes".

España ha detallado que "el servicio de autofinanciado alcanzó una ejecución del 99,1%, los fondos europeos estructurales Feder, fondos sociales y Feader una ejecución del 82,9% y el servicio de garantía agrícola el 101,2%. El servicio 18, que son las transferencias finalistas y la financiación procedente del mecanismo de recuperación y resiliencia una sobreejecución del 147%; el servicio 20, que son inversiones en canon del agua, un 68,5%, hemos sobrepasado la previsión inicial de 139 millones de euros".

El socialista Llanes le ha replicado que "a fecha 31 de agosto la suma de los servicios 11, 16 y 17 son 4.040 millones de créditos iniciales, 4.831 de créditos definitivos y de ejecutado 1.224, es decir, hay un 75% de inejecución de los fondos europeos en este ejercicio presupuestario", a lo que ha añadido: "Respecto al Next Generation, según el Ministerio de Hacienda, de los 3.942 millones de euros asignados solamente se ha ejecutado el 11% pasados dos años; en vivienda y en materia de agua, menos del 1% y en pymes y en industria, menos del 1,5%".

España ha contestado que "en el año 2018 ustedes ejecutaron en autofinanciado el 99%, lo mismo que nosotros", en tanto que en lo concerniente "a los fondos estructurales europeos, en el año 2018, cuando ustedes gobernaban, el grado de ejecución era del 46%, y en el año 2022, del 83%, prácticamente el doble. Y si hablamos de los fondos Feder, Feader y fondos sociales europeos, 1.316 millones de euros más por parte del Gobierno actual, por lo que se incrementó la ejecución en un 148%". Además, según España, "Los Next Generation están en un 55% de ejecución y los fondos europeos en un 91,5% en el marco 14-20".

"Nosotros no vamos a dejar sin ejecutar 800 millones de euros del canon como hicieron ustedes; no dejaremos de invertir fondos europeos que tuvieron que devolver 154 millones de euros sin invertir y desde luego no vamos a devolver los 1.316 millones al Estado que ustedes tuvieron que devolver en transferencias finalistas de empleo por no ser ejecutadas las políticas activas de empleo del año 2012 a 2018", ha zanjado la consejera.