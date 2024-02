La Junta defiende que el referéndum para el nombre del Militar no era vinculante y el PSOE habla de "pucherazo"

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha defendido este miércoles que el referéndum convocado para decidir el nombre del antiguo Hospital Militar, ahora bautizado como Doctor Muñoz Cariñanos, médico militar asesinado por ETA en Sevilla capital, "no fue representativo de los 27.000 trabajadores de la provincia de Sevilla" ni vinculante por lo que, finalmente, "se adoptó una decisión con respecto al nombre".

Así lo ha explicado la consejera de Salud, Catalina García, en respuesta a la pregunta formulada por la diputada socialista Isabel Aguilera en comisión parlamentaria. Aguilera le ha reprochado a la titular andaluza de Salud el referéndum, que ha calificado de "historia de un pucherazo" y de un ejemplo, a su juicio, de "la manera de ser de Moreno". "Usted ha sido cooperadora necesaria", le ha afeado la socialista a la consejera, de un referéndum que ha sido "falso" y una "manipulación".

"Pese a la parafernalia" con la que fue anunciada la consulta, el PSOE ha lamentado la "falta de respeto" mostrada por el PP a los procesos democráticos y a los profesionales, así como ha criticado el hecho de que el referéndum fuera un "nuevo episodio" de la "utilización de las víctimas de ETA en campaña electoral". Por último, Isabel Aguilera ha alertado de que la consulta creó un problema "donde no lo había" y ha cuestionado el uso del dinero público para contratar a una empresa que "parece ser que no hizo el trabajo y que si lo hizo, no sirvió para nada".

Cuestionada sobre el 'modus operandi' del PP cuando gobierna, la consejera Catalina García ha replicado al PSOE recordándole lo ocurrido con el antiguo Militar, inaugurado en 1980 con 750 camas y cinco quirófanos y "cerrado" en 2004 por el PSOE en la Junta, con Manuel Chaves como presidente y María Jesús Montero como consejera de Salud. "Lo cerraron y lo vandalizaron ustedes al desmantelarlo", ha sostenido García, que ha concluido su intervención pidiéndole al PSOE "menos rollos".